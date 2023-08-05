卡努颱風走後，西南風增強，中南部雨勢猛烈，中部以北也有大雨或豪雨，對此，氣象專家直言，從海峽北部一路長到中北部沿岸的對流系統「有些意料之外」，這個對流系統昨傍晚從馬祖附近開始長，經過一晚還存在，移動到中北部沿海、進入陸地，生命期超過12小時。

中央氣象局今天針對12縣市發布豪雨及大雨特報，除了中南部山區外，桃園到台中也包含在內，其中苗栗甚至有大豪雨機率。

天氣風險分析師吳聖宇在臉書貼出雲圖，中南部山區及中北部沿海都有明顯色塊，他表示，「南邊山上的對流是預期中的西南風降雨；北邊從海峽北部一路長到中北部沿岸的對流系統，則是有些意料之外的東西。」

吳聖宇表示，這個對流系統昨天近傍晚從馬祖附近開始長，經過一個晚上到現在都還存在，一直向東南移動，來到中北部沿海並進入陸地，生命期超過12小時，「有可能是西北風跟西南風交會輻合的產物，然後沿著颱風外圍往台灣接近，導致中北部平地也出現較大雨勢。」

他提醒，今天中南部山區仍要嚴防西南風豪、大雨，中北部平地則要注意目前這個對流系統的後續發展，可能再1、2小時就會減弱，減弱前仍有局部大雨，尤其是竹、苗、中等地。