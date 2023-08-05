藝人黃子佼涉嫌性騷擾、拍攝不雅照等罪名，昨(4日)前往台北地檢署經過1個半小時複訊後，依妨害性自主罪諭令35萬交保，限制出境出海，相較NONO日前同樣因妨害性自主50萬交保，網紅陳沂表示NONO反倒有可能全身而退，並提出關鍵原因。

黃子佼昨(4日)前往台北地檢署複訊後，依妨害性自主罪諭令35萬交保，至於NONO日前被移送北檢複訊，由於檢察認為涉嫌重大無羈押必要，諭知交保50萬元，對此，網紅陳沂指出兩人的差別，在於黃子佼雖然否認指控，強調「雙方是合意性交」，但先前有承認被指控的罪名，相對NONO從頭到尾都沒有承認，在沒有確切證據下，NONO只要繼續抵死不認，就可能因為證據不足全身而退，陳沂強調並非在挺NONO，而是覺得他這個人很狡詐。

對此，網友紛紛留言：「法律只看證據，沒有證據雙手一攤不認，又能拿我怎麼樣，這就是現實」、「所以司法拿這種抵死不承認的犯人沒辦法嘍?太誠實認罪的反而吃虧」、「我也覺得nono 雖然名譽掃地，但沒有證據給他定罪」、「nono死不承認也奈何不了他！單憑女方指控很難讓他入罪」、「指控NONO的被害人，恐怕也沒實質具體證物」。

黃子佼昨天在大批員警和保鑣護送下，由律師陪同現身北檢複訊，只見他滿臉鬍渣，身形明顯消瘦不少，見到媒體則是不發一語，直奔2樓應訊，接束複訊後步出地檢署時，再度被大批媒體包圍，不過對於相關問題仍不做任何回應。

★中時新聞網關心您：保護自己、遠離毒品！

★中時新聞網關心您，尊重身體自主權！請撥打113、110。

★《中時新聞網》提醒您：未經審判證明有罪確定前，應推定其為無罪。