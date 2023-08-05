大陸外交部網站4日晚發布消息，中方將派團由中國政府歐亞事務特別代表李輝出席在沙烏地阿拉伯吉達舉行的烏克蘭問題國際會議。外媒不約而同報導，中國將是談判背後的關鍵。

中國大陸外交部發言人汪文斌宣布：應沙烏地阿拉伯王國邀請，中國政府歐亞事務特別代表李輝將赴吉達出席烏克蘭問題國際會議。中方願同國際社會一道，繼續為推動烏克蘭危機的政治解決發揮建設性作用。

烏方官員日前證實，8月5日至6日由烏克蘭及西方支持者主導、沙烏地阿拉伯主辦的烏克蘭問題國際會議即將在吉達召開，以爭取全球南方國家對基輔和平主張的支持。

這場會議邀請約30國參加，中方代表動向倍受各方矚目。中國外交部4日晚宣布將由中國政府歐亞事務特別代表李輝赴吉達出席烏克蘭問題國際會議後。英國《金融時報》、路透、《華爾街日報》、《新聞週刊》等英美外媒不約而同報導，中國將是談判背後的關鍵。

《新聞周刊》報導，中方代表出席將受到基輔歡迎，《金融時報》報導，中方代表出席對烏克蘭和沙烏地而言都是勝利，後者與俄羅斯關係密切，但也向烏克蘭提供財政援助。沙烏地正尋求在全球舞台建立自己的外交地位，並曾斡旋俄烏之間的被俘人員交換。

《華爾街日報》分析，作為俄羅斯最重要的海外盟友，中國被視為在談判背後建立牽引力的關鍵。不願透露姓名的歐盟執委會高級官員說，「我確實認為，不僅印度、巴西和其他重要夥伴參與其中，中國也坐在會議桌前談論和平這一點至關重要。」