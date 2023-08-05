尼日軍政府7月26日推翻民選總統貝佐姆（Mohamed Bazoum）和他的政府，這是西非和中非地區不到3年內的第7次軍事奪權。

布林肯今天透過聲明表示：「如同我們自這種局勢開始以來所表明，美國對尼日政府提供援助，是取決於民主治理及對憲法秩序的尊重。」

路透社報導，西非國家國防首長已擬定計畫，尼日政變若無法在6日前落幕，就要採取軍事行動。

布林肯說：「我們致力支持尼日人民，以幫助他們維護得來不易的民主，我們重申，我們呼籲即刻恢復尼日民主選出的政府。」

貝佐姆遭推翻，威脅著美國在該地區的戰略優先要務。

尼日是華府對抗伊斯蘭分子叛亂活動的重要夥伴；伊斯蘭叛亂分子已殺害成千上萬人，並導致數以百萬計民眾流離失所。美國軍事人員一直在訓練當地部隊對抗好戰團體。

拜登政府過去也一直將尼日譽為區域民主成功的故事；這個地區過去3年內面臨一連串政變或奪權未遂事件。

美國駐尼日首都尼阿美（Niamey）大使館2021年表示，五角大廈和國務院自2012年以來已提供尼日規模逾5億美元的裝備和培訓。