為期數周的激烈競爭，由交通部觀光局舉辦的2023台灣美食展「台灣好風WAY」各區特色菜投票結果出爐！台中福華3F江南村以《剁椒鳳尾鮮魚捲》，一舉奪下台中風味台菜評比票選冠軍！

台中褔華表示，幕後推手張清傑副主廚功不可沒，運用在地梧棲港海味七星斑，神來一筆的獨門勁道雙辣剁椒，在眾多餐飲品牌高手中脫穎而出！

台中福華大飯店3F江南村為中部飯店唯一、首屈一指的江浙料理，其經典名菜金陵片皮烤鴨、紹興醉雞、無錫排骨等，均為老饕指名必點招牌料理；江南村各具風情與豐富多元的料理，精彩呈現經典與創新的食藝精髓。

這次張清傑副主廚毫無保留地傾注經驗與熱情，以無界限的烹調新意及「滋」、「色」講究的食藝哲學，成就出《剁椒鳳尾鮮魚捲》、《百寶乾坤袋》兩道驚嘆又心悅誠服的料理作品，大膽翻玩風味且昇華至另一境地！

7年級生的張清傑，曾於多家餐飲集團與星級飯店歷練，擅長將台灣在地韻味融入江浙、粵式料理，以料理英才之姿縱貫餐飲界，深獲饕客芳心和業界肯定!

張清傑4日於台灣美食展「台灣好風WAY館」，大秀精湛好技藝！不僅現場完美演繹奪冠作品，烹調清新又開胃的盛夏新品，也讓參與民眾感受產地到餐桌的口口鮮味，更深度暢談料理創作理念，分享從創意菜單設計、對飲食的價值觀，以及「吃」背後一路走來的心情，為現場民眾帶來全新的食感革命！