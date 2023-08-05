台中隨著新興重劃區近年來房價漲勢驚人，具備成熟機能的蛋黃區，已成為建商爭相卡位的標的！其中，麗晨建設費心整合了商圈成熟的五期重劃區，推出「麗晨山哼歌」預售新案，甫開案即獲麗晨粉絲及區域自住客熱烈關注，據悉預約客戶高達400組！

麗晨建設協理卓進發強調，該案不僅讓住戶享有台中最精華的生活機能，在格局、通風、採光等重要生活細節上更仔細雕琢，體現出麗晨建設對於居家生活一直以來的高度講究及堅持！

台中五期重劃區由於生活機能完善，近幾年吸引包括聯聚子品牌理仁建設、長安、惠宇、鉅陞、泉宇等建商陸續進場；今年下半年新推案僅有「麗晨山哼歌」，規劃上更極具指標性！

該案擁有區域少見、近900坪的四面臨路基地，位在大墩十二街及大進街口，全案規劃39-50坪2+1~3房產品，總戶數包括98戶住家與5戶店面，每坪開價6字頭，總銷30億元。

卓進發表示，該案全棟三面採光，地下室則有通風天井，戶戶預留玄關儲物收納角落及家事陽台之洗衣機、冷氣主機、打掃工具空間，在工法上則導入三項專利工法、四項防水、五項貼心服務，將住戶驗屋時普遍最重視的細節處納入主動規劃。

此外，住家規劃總存水彎及當層排氣，更以麗晨首創的「風場模擬」以科學角度透過實驗去精密計算基地的各項條件，創造良好通風及自然日照，電梯配置防疫設備，還可手勢叫車，並於電梯內聲控樓層，大廳也有人臉辨識感應進入，減少進出社區時的觸碰，預防病菌接觸傳播，獨立設置的防疫外送平台，配有宅配收納櫃並設置紫外線殺菌燈，打造出後疫時代新型態生活住宅，在各項細節處體現了麗晨對於生活設計的高度用心。

麗晨建設成立至今所推出的作品皆不離自然元素，深度探索「家」的各種可能，往後的推案中，「風、光、水、綠」也成為麗晨建築DNA的標配核心設計。

例如七期第一案「麗晨語山簷」，排除萬難地打造不可思議的Double Skin一周圈維護綠廊道，如同空中三合院般，讓人與自然零距離的親近；到了第六案「麗晨花果山」及最新的五期「麗晨山哼歌」，則以流動性生態水池、通風井、實用植物等，讓基地內的兩棟建築擁有更多可自然呼吸的孔隙。

目前整體房市不明，麗晨仍穩健地進行推案，積極鎖定精華區布局，包括下半年新進場的「麗晨山哼歌」，而「惠安段新案」最快第三季推出，明年也將於北區科博館生活圈推出「麗晨忠明路案」，最快明年底將推出「府會園道案」，預估4建案總銷金額逾200億元。