The 2023 🇺🇸 #USABMNT in uniform for team photo day! pic.twitter.com/tJ0UKlNByk — USA Basketball (@usabasketball) August 4, 2023

正在拉斯維加斯進行訓練營的美國男籃，5日跟「靶子隊(陪練隊)」進行上、下半場各10分鐘的熱身對抗賽，結果美國男籃以39比47敗下陣來，不過美國男籃總教練科爾對於先發陣容保密到家，除了熱身賽開始前五分鐘並不開放媒體入場，也不肯透露目前打算的先發陣容。

不過《The Athletic》記者瓦登仍然問到今天這場熱身賽的美國男籃先發陣容，包含尼克後衛布朗生、籃網前鋒布瑞吉斯、籃網前鋒卡麥隆強生、鵜鶘前鋒英格拉姆與灰熊前峰傑倫傑克生，畢竟這場熱身賽僅供參考，美國男籃不太可能這麼快掀開底牌。

只是根據瓦登的現場觀察，傷癒復出的活塞後衛康寧漢在這場熱身賽表現相當出色，美國男籃後場幾乎沒人可以擋住他，靶子隊表現搶眼的球員還有火箭後衛傑倫格林，以及雷霆前鋒傑倫威廉斯、活塞中鋒傑倫杜倫，感覺名字是傑倫的表現都不錯。

美國男籃今天也進行首次團體拍照，感覺整體氣氛還不錯，在今年世界盃男籃賽當中，美國男籃跟希臘、約旦、紐西蘭等隊分在預賽C組。