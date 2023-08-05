據美國之音報導，在拜登政府即將頒布新的行政命令，進一步收緊美國在敏感領域對華投資之際，美國眾議院中國特設委員會本周接連採取多項行動，旨在擴大禁令範圍，限制美國在中國金融市場上的大量投資。

在對晶片等一系列關鍵產品和技術實施了嚴格的出口管制之後，美國目前正在考慮對流向中國的金融資本進行限制，預計拜登總統可能最早會在下星期宣布相關的禁令。

報導稱，美國國會眾議院與中國共產黨戰略競爭特設委員會(House Select Committee on the CCP)主席、共和黨籍眾議員加拉格爾(Mike Gallagher R-WI)當地時間3日敦促拜登總統擴大禁令範圍，將美國對中國股票和債券市場的投資也考慮在內。

報導引述加拉格爾致拜登總統的信函說，流入中國的一些美國投資構成了重大的國家安全風險，並使美國人常常在無意中參與侵犯人權的行為。「如果美國資本繼續流向中國軍方公司，我們就有可能在資助我們自身的毀滅。」

他說，據一項估計，多達1.1兆多美元的美國資本，通過公開市場投資於中國股票和債券，然而「美國政府沒有任何機制要求披露（更不用說限制）流入此類外國對手公司的資本流出。」

報導稱，此前，加拉格爾領導的眾院中國問題特設委員會本周已經接連採取兩項行動。周一，該委員會宣布，對全球最大的資產管理公司貝萊德(BlackRock)和最大的指數基金提供商之一MSCI明晟發起調查，指責這2家公司促成美國資金投資在被美國政府列入制裁名單的中國公司。

該委員會第2天又宣佈重新推出一項名為「拋棄問題共產公司投資法」(Dump Investments in Troublesome Communist Holdings Act DITCH Act)的法案。這一曾在去年底提出過的議案要求：非營利組織、大學捐贈基金、公共養老金計畫和其他免稅實體從中國公司撤資，否則將失去免稅地位。

眾院委員會似已做足功課

報導稱，在分別寫給貝萊德首席執行官拉里·芬克(Larry Fink)和明晟首席執行官亨利·費爾南德斯(Henry Fernandez)的信中，共和黨議員加拉格爾和該委員會民主黨首席議員拉賈·克里希納莫爾蒂(Raja Krishnamoorthi)要求這2家公司，提供在中國投資的相關詳細訊息，並批評說將「大量美國資本」引流到中國實體「加劇了本已嚴重的國家安全威脅，破壞了美國的價值觀」。

加拉格爾3日對路透社說，如果貝萊德和MSCI的高管不能提供「充分」答案，就可能會向他們發出傳票。他說：「我不尋求與任何人建立敵對關係，但可以公平地說，我們想要答案。」

貝萊德是中國的第一家外資全資控股的公募基金管理公司。眾議院中國特設委員會在本周兩黨聯署的信函中表示，對該集團的初步審查就顯示，貝萊德集團促使美國資本流向了數十家被列入黑名單的中國公司。「僅僅在5個基金中，我們估計貝萊德已經在對美國國家安全構成風險並直接違反美國利益的中國公司中投資了超過4.29億美元。」

在將基金中包含的公司與那些美國政府制裁清單中的中國公司進行了比較之後，該委員會還在信中一一具體列出了其中的很多公司的名字。

美國投資公司「力爭資產管理公司」(Strive Asset Management)執行副總裁賈斯汀·丹霍夫(Justin Danhof)說，以往國會向一些公司或組織發出的要求常常非常寬泛，基本上是要對方自己來做所有的自查工作，然而這次明顯不同，「很明顯，國會議員，兩黨都是如此，以及他們的工作人員都對此進行了深入研究。」丹霍夫說，「他們甚至到了指出多少金額的程度。」

丹霍夫說，這表明了他們在這個問題上的努力和關切的程度，「我認為這在很多方面都是令人振奮的。」

報導引述美國史蒂文斯理工學院量化金融項目主任喬治·卡爾霍恩(George Calhoun)表示，如果政府指定了某些特定的公司，不允許美國人作為直接投資者投資，這應該是一個可以實際執行的制度。

「因為如果你是一個美國投資者，想要投資中國的XYZ公司，你必須通過某種券商或銀行，而這些券商和銀行將得到一份禁止美國投資者投資的公司名單。」他分析，「這將能夠切斷大部分資金流中國。」

貝萊德官網資料顯示，該集團總共管理有12支混合型和債券型基金，在至少2個基金的投資組合中，遭美國制裁的中興通訊都是占淨資產比例最高的公司。

該委員會在給貝萊德的信中說，基金中包括中興通訊公司助長了中共的間諜活動和技術極權主義監控，此外，「中興通訊還被判有罪向伊朗和北韓等外國對手出售受限制的美國電話技術。」

曾經擔任政策研究機構「國家公共政策研究中心」執行副總裁的丹霍夫說，貝萊德現在面臨來自各個方面、各種政治立場的壓力，對他們這樣一個全球最大的資產管理公司來說，作出正確的決定應該並不難。「貝萊德管理著9萬億美元的資產，」他說，「所以對他們來說重新分配4.29億美元應該不難。」

指數基金

針對美國國會的指責，貝萊德表示，與許多全球資產管理公司一樣，貝萊德為客戶提供了多種投資策略，「使他們在投資組合中投資或排除中國。」

此外，該公司還澄清，他們並不是直接將客戶的資金直接投入到某家中國公司，而是以指數基金為主要形式，「我們客戶在中國的大部分投資是通過指數基金進行的，而且目前有16家資產管理公司提供投資於中國公司的美國指數基金，我們只是其中之一。」

針對MSCI明晟，美國國會特設委員會也將該公司指數上包含的中國公司與被列入美國制裁名單上的中國公司進行了比較，發現至少40家上市公司分布在MSCI明晟指數的5個指數中，其中包括中國廣核集團、中國航空工業集團、中興等很多具體公司。

報導稱，MSCI表示，作為市場指數提供商，該公司的業務並不直接涉及中國投資。「MSCI不管理、不建議、也不促進對任何國家的投資，」MSCI回應，「MSCI目前正在審查眾議院特選委員會的信息請求。」

報導引述美國史蒂文斯理工學院量化金融項目主任喬治·卡爾霍恩(George Calhoun)觀察，MSCI雖然不是赫赫有名，但卻是一家極具影響力的公司，是三大指數提供商之一。他們設計編制指數，然後授權給投資基金、養老基金和其他建立跟蹤指數的投資組合的機構。

「從技術上講，MSCI確實只是提供一個指數，但該指數的目的以及他們從該指數中獲得的資金（這對他們來說是極其有利可圖的業務），」他認為，這一切都是為了投資並賺取利潤，發揮建議或引導投資流動的作用。

在大中華地區名為「MSCI明晟」的這一投資決策諮詢商最具影響力的產品之一是其「MSCI新興市場指數」(MSCI Emerging Markets Index)。該指數是衡量全球新興市場股票市場的表現的最重要的工具之一。

在2019年，MSCI將中國A股在MSCI新興市場指數中的納入權重比例從5％提高至20％。MSCI在新聞稿中說，「中國不斷增強的經濟實力和日益提高的市場可訪問性，可能會改變新興市場資產類別的特徵以及其在全球投資組合中的作用。」

卡爾霍恩說，指數對中國來說極其重要性，「北京和我稱之為紐約市的一家名為MSCI的小公司之間曾有過一系列協調，就MSCI是否允許他們加入、以什麼條件加入以及加入的權重進行談判。」

報導引述這位金融專家表示，「可以說，當今美國投資總額的大約一半是通過被動指數投資的。這意味著大量資金流入指數基金，而這些基金的指數是基於包括中國公司在內的指數。」

儘管指數供應商被認為是當今國際證券市場新銳，擁有舉足輕重的引導投資人投資導向的影響力，但卡爾霍恩說，指數設計編制目前並不是一個受監管的行業，以立法的形式來剔除投資弊端也並不容易。

卡爾霍恩表示，「國會是否可以、聯邦政府是否可以介入、以強制採取某種過濾指數的方式來排除那些被列入黑名單或是要限制投資的公司，這個我不太確定會如何完成。」