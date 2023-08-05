據美國之音報導，中國電商Shein和Temu的美國業務迅速增長引起各方的高度關注。美國國會發現，它們的發展得益於美國稅制上長期存在的一個缺失，美國有關方面正在研究盡快修補這一漏洞。

這個漏洞源自一條被稱為「最低限度」的免稅規則。這條規則最初規定價值200美元以下的禮品或紀念品的郵寄可以免稅，其目的是為了給人們寄往國外的低價禮品或美國人從國外旅行帶回紀念品提供方便。

2015年，200美元的標準被提高至800美元。這個免稅規定適用於所有零售商。凡是價值在800美元或以下的寄給個人的包裹都不用交稅。

報導稱，但是，自中國跨境電商巨頭SHEIN和拼多多旗下跨境電商平台Temu進入美國市場之後，這項「最低限度」規則遭到了濫用。

報導引述美國海關和邊境保護局的數據顯示，進入美國的最低限度貨物在2022年增加到6.855億個，較2018年猛增近67％。美國國土安全部政策副部長羅伯特·席爾弗斯在7月份向議員們表示，這相當於每天大約兩到三百萬個包裹。

美國眾議院6月份發佈的一份報告估計，SHEIN和Temu的貨物在美國進口的全部最低限度貨物中所佔比例超過了30％。

中國貨物和中國公司濫用美國規定的現象讓許多美國議員感到失望。美國眾議院稅收和貿易委員會主席傑森·史密斯在今年五月的一次聽證會上將「最低限度」規定稱為「中國的自由貿易協定」。

報導稱，美國國會一個由兩黨議員組成的小組計畫提出議案，取消中國電商賣家向美國購物者發貨使用關稅豁免。

批評者表示，這些公司逃避了美國對中國貨物徵收的高額關稅，也使那些「強迫勞動」商品避開了美國依法實施的海關檢查。這不僅給美國造成了巨大的經濟損失，而且為新疆的強迫勞動產品銷往美國市場打開了方便之門。

路透引述SHEIN公司全球戰略主管彼得·珀諾-戴表示，他們公司成功並不依賴免稅規定，而是採取了靈活的訂貨策略。公司先從製造商那裡訂購少量的服裝樣品，如果某個款式出現熱銷時，他們才會增加訂貨，讓廠家擴大生產。