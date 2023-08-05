金門消防隊執行山域搜救尚欠缺之裝備，由謝民之捐款添購後已大力補足。(圖／金門縣消防局提供)

近年來民眾健康意識抬頭，戶外休閒運動族群日漸增多，登山健走也成為熱門的活動，間接導致金門太武山區受困、受傷、迷失等案件有明顯攀升之趨勢。金湖一名謝姓民眾有感於第一線消防人員日常執行救災、救護及山域救援之辛勞，熱心公益捐贈新台幣10萬元予消防隊作為購置裝備器材之用，以實際行動支持消防工作，讓全體消防人員感受到民眾滿滿的暖心作為。

謝姓民眾日前親至金門縣消防局第二大隊金湖消防分隊捐贈新台幣10萬元整。他說，捐贈的起因是從新聞媒體報導上看見消防人員在高溫高熱下執行救災、救護及山域救援等勤務，深感辛勞，為體恤消防人員執行救災任務需要耗費大量精神與體力，所以特地前往捐款以具體行動感謝第一線消防人員之辛勞，而為讓此善款發揮最大的功效，故針對執行山域搜救尚欠缺之裝備如救援戰術背包、全身式吊帶、救助器材及照明設備等設備進行採購，添增救援利器，將可有效提升救援效能。

金門縣消防局表示，非常感謝謝姓民眾的善行義舉，救災救護本是消防人員之職責，民眾給予消防人員肯定，已讓一線人員獲得最大的鼓勵與信心，期勉消防同仁秉持「給人希望是天使，救人苦難是菩薩」的精神，共同守護民眾的生命安全，也希望民眾在路上看到消防人員辛勞執勤時，能不吝給予鼓勵與肯定。