今年成人展共有超過30位女優空降台灣。（李承陽攝）

知名AV女優三上悠亞旋風來台，出席「TRE台北國際成人展」，成為她退隱前的最後大型活動，她接受台灣媒體專訪，表示自從發布引退宣言後，就開始積極減肥，單靠飲食就瘦了8公斤，而她特別注意「瘦身不瘦胸」，順利減重的同時也成功維持原本傲人的G罩杯。

三上悠亞8月16日將滿30歲，也就是她的引退之日，被問到退出AV界以後，若粉絲想念她，建議看哪一部自己的代表作？她說：「如果引退後大家想念我的話，最推薦的就是還沒發表的隱退之作，會是出道到現在的集大成之作。」呼籲保證值得收藏。

另台灣成人影視娛樂市場正蓬勃發展，有不少女生投身AV產業，三上悠亞身為大前輩，她也給出建議說：「我當現役女優的時候其實很辛苦，但我盡量把辛苦的一面藏起來，不讓粉絲看到，正面、樂觀的一面傳遞給粉絲。」

至於引退有沒有不捨偷哭？三上悠亞表示基本上不會難過，本來入行就設定好30歲要引退，她講出肺腑之言：「我在30歲以前，在這行用盡了全力，所以沒有後悔。現在開了公司成為經營者，希望引退後能夠獨立。」

另三上悠亞當現役AV女優時是所有女生的頭號敵人、是所有男生的「D槽情人」，現在引退了有什麼話想要對廣大的女性朋友自白？她笑答：「放心我不會搶妳們的男友，也請妳們跟男友一起為我加油。」