蔡政府近年來屢屢被抨擊弊案跟施政問題，國民黨總統參選人侯友宜提出政策，稱若當選就要重啟特偵組，「將8年來的貪汙舞弊，一件一件查清楚」；民眾黨參選人柯文哲也質疑蔡政府帳面上看績效優異，但涉及作假帳，引發綠營大動作反擊。對此，Youtube頻道《比特王出任務》發起網路投票，針對網友最希望查清「蔡政府哪件事」進行調查。

《比特王出任務》昨（4）日發起網路投票，截至今早9點30分，已有超過9.2萬人參與，針對「最期待查蔡政府以下哪一項？」，認為應該「查高端疫苗」的民眾占23%、力挺「查蔡英文論文門」的網友占6%、而提議「查林秉樞金流」的人僅僅只有2%、剩下67%的參與者皆表態，「小孩子才做選擇！有問題的通通翻出來！支持阿北殺無赦！」。

對於這份網路民調結果，有網友在《中時新聞網》臉書下面留言，稱「真的是罄竹難書啊，這樣的執政黨還能穩穩坐在台上，是民眾的悲哀」、「下架民進黨才能查清楚這些弊案，現在看起來還是很有難度」、「金光黨」、「台灣百姓不是那麼好騙」。

另外在《比特王出任務》頻道下面，現在也超過千人留言，不少網友表示，「我比較期待侯友宜的特偵組，追查這八年來的所有貪污弊案」、「台灣需要全部重新整頓」、「查全部比較好，順便查那些國庫資金流向，那些都是人民的血汗錢」、「小孩才做選擇！」