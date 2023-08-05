主計總處7月底公布第2季經濟成長概估統計，大幅上修民間消費實質成長率至12.14%，較預測數大增2.55個百分點，並寫下33年新高；目前政府部會及國內智庫也指出，今年經濟成長靠消費支撐。

儘管消費數據亮麗，清華大學科技管理學院榮譽教授梁國源看法相對保守，他指出，總體經濟計量模型當中，消費函數相對出口、投資而言，相對平穩，也就是說，即便消費短期衝高，終究還是容易回到長期平均水準。

梁國源表示，回顧先前政府推出振興三倍券、五倍券時，短期也有一波消費熱潮，但很快就回復正常；台灣現在這股消費熱潮是因為去年底邊境解封，以及疫後生活回歸常軌帶動，是否能持續延續高度成長，要打個問號。

梁國源認為，如果單看民間消費成長率，表現可能還不錯，因為去年基期較低，不過金額將慢慢下滑，「不能寄望消費變成最重要的主導力量，真正關鍵還是在出口」。

中央大學經濟系教授吳大任則說，出口低迷確實將衝擊部分家庭所得，但台灣這幾年股市、房市穩健，許多家庭財富增加，有助於支撐今年直到下半年，消費維持一定溫度。

不過吳大任提醒，觀察第2季經濟數據，出口衰退在外界預期之中，但進口大幅衰退是個警訊，因為進口部分反映的是廠商投資意願，「如果投資有比較顯著下降，未來產品競爭力可能受影響」。

梁國源也說，投資包含政府投資與民間投資，政府努力提高公共建設執行率，多少有幫助，但投資的真正動力仍來自民間。

「現在最需要的是把台灣有限資源，放在對的地方」，梁國源以台積電為例，大家都希望台積電可以根留台灣，畢竟是護國神山，重要性無庸置疑，只是這也將排擠其他產業的資源，包含水、電、土地等，政府應審慎思考資源如何適當調配。

梁國源表示，全球都在拚淨零轉型，台灣政府也宣示2050淨零排放，但當前化石燃料、天然氣發電占比還很高，政府除了喊出2050的目標，應該擘劃更清晰的2025年、2030年藍圖，協助企業盡早因應轉型、啟動投資。

另外，吳大任指出，當前消費動能有部分來自台股熱絡帶來的財富效果，尤其是人工智慧（AI）題材讓股市大漲一波，但要留意的是，AI概念股可能存在過熱風險，這幾天台股已經明顯下殺，如果照這情況再跌個幾天，可能就會衝擊消費信心，進而影響下半年消費動能。