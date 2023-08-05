國民黨主席朱立倫5日透露，國民黨內參民調中，桃園第二選區立委參選人涂權吉目前領先，但在誤差範圍內，不敢大意。（蔡明亘攝）

國民黨主席朱立倫5日一早陪同國民黨桃園第二選區立委參選人、市議員涂權吉赴菓林紫竹林觀音寺上香祈福。（蔡明亘攝）

國民黨主席朱立倫今上午陪同國民黨桃園第二選區（大園、觀音、新屋、楊梅）立委參選人、市議員涂權吉赴菓林紫竹林觀音寺上香祈福，接著還要到竹圍漁港拜票。朱表示，國民黨總統參選人、新北市長侯友宜下午也會來桃園，大家母雞帶小雞、小雞挺母雞，團結努力拚勝選，爭取國會席次過半，目前內參民調涂領先，但在誤差範圍內，不敢大意。

朱立倫表示，他與侯友宜都長期在桃園服務，尤其這次侯獲得所有桃園鄉親的加油鼓勵，今特別到桃園沿海地區力挺優秀的涂權吉，而侯下午也會來桃園，大家母雞帶小雞、小雞挺母雞一起努力。

朱也說，他是桃園的老縣長，今不是以主席身分回來，所有村里長、鄰長、地方前輩都是他的老朋友，過去同事和父執輩們也都相當親切，希望大家團結讓總統、立委參選人都勝選，目前內參民調中，涂權吉領先，但在誤差範圍內，絕對不敢大意。

針對國民黨在台南火車站前設立總統、立委競選聯合看板，強調「正義成真」，上頭卻不見台南第四選區立委參選人李全教，是否擔憂涉及黑金形象。對此，朱立倫直言「絕對沒這回事」，不要說李是黑金，李在地方上獲得大家肯定。

朱立倫強調，國民黨在各地選舉戰略不同，有些地方是以國民黨的提名人、有些是和地方合作，還有一些是原民進黨籍後來轉無黨，現在與國民黨合作者，未來也不排除與民眾黨和其他非綠政黨一起團結努力，立委選舉本就是如此，團結一切可團結的力量，爭取國會席次過半。