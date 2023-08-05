台北萬華名店「艋舺阿龍炒飯」曾被網友票選為全台十大好吃炒飯之一，深受眾多饕客喜愛。想不到老闆今年3月驗出肺癌，治療不到半年撒手人寰，被女兒證實8月1日癌逝，令大批網友感到不捨，過去是常客的男藝人馬俊麟，也在留言處哀悼。

老闆阿龍的女兒昨（4日）晚間在臉書粉專「艋舺阿龍炒飯專門店」發文表示，阿龍8月1日早上不敵病魔離開人世，享年48歲，感謝大家對艋舺阿龍炒飯的支持。消息一出，破千名網友按哭臉表情符號，還有上百名網友留言哀悼，其中男星馬俊麟回憶與艋舺阿龍炒飯的緣分，「我是從在西園路上小小的店家開始吃的。常常十一點就先打電話因為要大概要十二點才吃的到。以前內用免費的花瓜和雖然免費但是超級用心煮的湯，都是我的最愛（還有最重要的回鍋肉快餐）。」

馬俊麟說，艋舺阿龍炒飯第一次休息後，過了一、兩年搬到較大的店面生意變更好，即便少了快餐，炒飯還是一樣鮮、香、爽，「很喜歡您對『吃』的堅持，也看得出來您是一個外表冷酷內心澎湃的男人。去年店面休息的時候覺得很可惜，但更希望您能夠把身體養好。」艋舺阿龍炒飯店歇業期間，馬俊麟偶爾會打聽阿龍的近況，內心一直期待店家能第三次重新開張，讓小孩們也能品嘗好滋味，未料阿龍病逝，馬俊麟感傷地寫下：「龍哥，謝謝您，那用心烹調的炒飯滋味，我會留在心裡的！」

馬俊麟留言哀悼。（圖／FB@艋舺阿龍炒飯專門店）

老闆阿龍病逝前9天，曾在臉書PO自拍照分享近況，透露首次治療時170公分70公斤，現在只剩52公斤，盼望大家及早戒菸別像他後悔莫及，同時感性地向顧客告白：「阿龍很愛大家，雖然要吃到炒飯已經是不可能了，等病治療到一個階段還有炸醬呀！阿龍祝福大家身體都健康，尤其是心情一定要是輕鬆快樂的！要是不快樂很容易就生病，所以大家都要開心、快樂喔！有什麼進展再跟家人報告喔。」想不到再次有消息時，竟是病逝噩耗，令人不勝唏噓。

★《中時新聞網》關心您！吸菸有害健康，戒菸專線：0800-636363