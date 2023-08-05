據美國之音引述路透報導，據知情人士說，美國總統拜登預計下周初將發布人們等待已久的行政命令，對流向中國的敏感技術境外投資進行篩查。這項行政命令的目的是防止美國資本和專長加速將會支持中國軍事現代化並威脅美國國家安全的技術研發，白宮發言人對此拒絕評論。

報導稱，預計行政令將針對美國私募股權、風險資本和合資在中國對半導體、量子計算和人工智能的投資。行政令涵蓋的多數投資將要求必須通知政府。消息人士說，某些交易將被禁止。

「它填補了我們現有機制的一個缺口，」前美國商務部官員科德爾·赫爾(Cordell Hull)對路透說，「我們有技術出口禁令。我們有境內投資限制。這將幫助堵住資金與技術的缺口，並讓政府能夠看到這些資本流動。」

報導引述消息人士說，預計，這些監管規定不會立即生效，行政當局將就其建議徵求公眾評論。行政當局已經與利益相關方舉行過會晤，並且一直在與盟友磋商。在美國財政部長葉倫(Janet Yellen)最近訪問中國期間，這個問題也曾被提及。

葉倫上個月談到可能頒布的限制措施時說，這些措施「具有高度針對性和明確指向性，是狹窄的，僅限於我們有具體國家安全關切的少數領域。」

報導引述前美國外國投資委員會(CFIUS)政策主任勞拉·布萊克(Laura Black)說，這項行政令預計不會成立一個「逆向的CFIUS」，CFIUS負責審議某些在美國的境內投資交易，而新的做法不會像CFIUS這樣逐案審議並由委員會來批准、修訂或封阻某項交易。但是她說，預計某些投資將被禁止。

兩名消息人士說，預計下周一將進行簡報，下周二做出宣佈。但是，公佈這項行政命令的時間之前曾多次錯過，這次也有可能再度發生。消息人士說，那些被限制的投資預計將因循美國商務部去年10月發佈的對中國出口管控的軌跡。

報導引述曾從事有關對中國投資政策工作的前美國官員艾米麗·基爾克雷斯(Emily Kilcrease)說，美國還一直試圖界定什麼算是人工智能，並且也希望管控美國個人與公司的離岸投資。

她描述說，美國正在建立一個監督體系，篩查與被關注國進行的交易，這項行政命令是這方面的一項重大步驟。她說，預計這套體系隨著時間發展將會擴展。她還說，美國應當做好面對中國報復的準備。「我們應當有這樣的預期。」