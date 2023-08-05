近期於Netflix、MOD、HamiVideo等平臺上架的臺劇《八尺門的辯護人》在網路上引發話題，涵蓋了法律、廢死、移工、漁業、原住民族等多面向的議題，緊湊的情節再加上其涉及多個領域的討論，讓這部劇擁有多元的視角與深度，成為繼《人選之人－造浪者》後再度掀起風潮的影集，也被網友們譽為「2023年必看臺劇」。

《八尺門的辯護人》原著小說斬獲多項大獎 作者唐福睿親自執導

《八尺門的辯護人》改編自獲得第二屆「鏡文學百萬影視小說大獎」的同名小說（原名《最刑島》），出版後更獲得2022年臺灣文學蓓蕾獎、2022年金鼎文學圖書獎、2023年臺北國際書展大獎小說獎首獎等獎項。作者唐福睿同時也是本次執導影集的導演，曾經有過5年律師從業經歷的他，以自己豐富的法學背景，完成了這個融入多個族群及議題的故事。

在《八尺門的辯護人》中，主角佟寶駒為一名在八尺門出生成長的原住民，考上法律系之後成為公設辯護人，並且在一個印尼籍漁工殺害阿美族船長一家三口的案件中，擔任該名漁工的公設辯護人。除了案情的發展外，角色們的族群身分，以及他們在劇中因為事件和身分產生的衝突，也是該劇的一大看點。

以真實案件為原型 深入探討族群議題

故事中外籍漁工殺害原住民船長一家的案件，其實是以2016年的「和春61號」案為原型，探討外籍移工受到不合理待遇的議題。此外，劇中也可以看見1986年「湯英伸命案」和2015年美國漁業觀察員 Keith Davis落海失蹤案等事件的影子。影劇中所發生的一切，全都不是單一事件，而是涉及文化、歷史、族群以及長期來不平等的社會結構所造成的結果，在劇情的推進之中引人深思。

涵蓋文史、族群、移工、法律等多元面向 引導觀眾深入思考

在《八尺門的辯護人》中，作者兼導演唐福睿透過深厚的法學背景，帶領觀眾透過種種專業細節深入複雜的案件，並從中探討文化歷史脈絡、族群歧視、移工不平等待遇、死刑存廢等複雜的議題。有著原住民族身分的主角，為殺害原住民的外籍漁工辯護，角色身分與任務背後的衝突、掙扎，更是該劇的精彩之處。

從開頭精彩到結尾！網讚：終於不用再「熬過前幾集」

該劇於Netflix上架後，立刻得到許多好評。不少網友指出，影集從開頭到結尾都表現得可圈可點，不像之前許多臺劇需要「熬過前幾集才好看」或是「爛尾」，《八尺門的辯護人》從開頭就引人入勝，結尾更是被不少人認為處理得非常妥善，整部劇富含的議題深度也引導著觀眾反覆思考。

這部劇堪稱近期最熱門的話題臺劇，透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統也可以看見，《八尺門的辯護人》近三個月的網路聲量高達12,645筆，在近期於網路上被熱烈討論。

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分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2023年05月06日至2023年08月03日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站。

研究方法：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『八尺門的辯護人』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)作為本分析依據。

*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。