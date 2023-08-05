放下登山杖，拿起麥克風上班了！

金曲歌后田馥甄（Hebe）2022年在高雄巨蛋開唱，先是因為身體不適延期，後又因碰上地震取消，讓許多歌迷感到遺憾。如今她再度於8月5日、6日、11日至13日在台北小巨蛋舉行「田馥甄2023一一巡迴演唱會台北最終場」，田馥甄不僅表示自己非常期待，粉絲也開心不已，《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查2023年「田馥甄10大熱門歌曲」，一起來看歌迷能不能獲得「小幸運」，在演唱會中聽到這些歌，也接受「師姐」心靈開釋，享受一場美聲饗宴。

No.10 Love!

「咦？怎麼這這世界，已經沒有人相愛，怎麼這世界，每個人都不快樂，怎麼這世界，每個人都愛別人，不愛自己」〈LOVE !〉歌詞表達出愛的表象下，原來相愛人們越來越少，甚至難以感到真正快樂，提醒大家，只有當自己先好好的愛惜自己的時候，也才是真正能夠、有能力去愛這個世界的開始。輕柔空靈的嗓音、發人省思的歌詞，讓網友直呼，「就突然好想唱田馥甄的LOVE」、「女神就是田馥甄，不說用唱的LOVE」。

No.9 無常

田馥甄之前因演唱會唸木魚，奠定「師姐」地位，在她的音樂作品中放入許多無常與日常的意涵，傳達出面對其實很無常的人生，可以如歌詞所說，「讓無常如常」以這樣的心態，豁達接受變化。Hebe也曾說：「日常裡的無常，時時提醒著我，不糾結過去，不擔憂未來，活在當下。」喜歡這首歌的粉絲表示，「很驚喜聽到的歌：無常、終身大事」、「我們只能看淡這些無常」。

No.8 離島

田馥甄在裴洛西訪台期間PO出自己吃義大利麵的照片，遭中國網友列為抵制藝人，並翻出歌曲〈離島〉被指有台獨的嫌疑，因而在中國全面下架，但也讓這首舊歌再度受到網友討論，引發一波聲量，「沒有辦法滿足每個人的思維，做好自己就好，一起來聽好聽的〈離島〉」、「隔一片海互不打擾」、「這首歌我還是第一次聽，不封殺還好，一封殺變成神曲」。

No.7 熱情

〈熱情〉是田馥甄2014年演唱歌曲，歌詞、曲調洋溢陽光、正向的氛圍，從而帶出對生活、夢想需要百分百的熱情的主題，給予歌迷滿滿的力量。「金曲遺珠，這個人已經與我無關、熱情」、「這個5月必須安排唱〈熱情〉了嗎」、「〈熱情〉從來沒聽過有唱現場的」。

No.6 魔鬼中的天使

〈魔鬼中的天使〉意思是自己愛上的人其實是魔鬼般的偽善，但深陷愛情中自己，卻又覺得美好如天使，帶著愛意也帶著恨，明知愛已不在，卻又無法狠下決心放手的糾結，歌詞朗朗上口，「魔鬼中的天使，全場射起藍綠色的光束，像是把馥甄困在舞台上（友人說像神經我覺得是很貼切的比喻）」、「不管是小幸運，魔鬼中的天使也都好好聽」、「田馥甄〈魔鬼中的天使〉太好聽了」。

No.5 或是一首歌

田馥甄與新生代最受矚目樂團deca joins合作創作〈或是一首歌〉，旋律浪漫頹廢，微笑唱出對生活無法掌控的苦悶，MV更特別前往台東拍攝，劇情講述一對衝浪戀人，在失去戀人後女孩不再衝浪，用時間與歌曲療癒自己。一如歌詞「世界的盡頭／是悲傷和快樂相同」無論悲喜都走往一樣的終點。「或是一首歌，『HEBE』是文青女神的代名詞」、「或是一首歌留下愛情裡的不捨」。

No.4 無人知曉

〈無人知曉〉唱出「備胎」的心境，感情關係裡的不對等，兩人之間好像有點什麼，但卻誰也不願意說破，故意聽不懂對方拒絕，進退維谷，淡漠的字句中夾藏著炙熱的感情，讓不少「暈船仔」聽哭，「〈無人知曉〉一段無法確定又自討苦吃的關係，不知道可以持續多久」、「田馥甄的無人知曉變成我重複哼唱的歌，畢竟我能在歌詞聽到我自己」、「當下內心開始小劇場（無人知曉~可不可憐~）」。

No.3 日常

田馥甄藉由《日常》這張專輯的同名歌曲表露個人的人生觀：最簡單但也容易被忽略的生活態度，就是好好享受每一天看似平常的事物，用心感受當下，讓每一個日常都變得不平常。曲調輕快，令人不禁跟著恣意的哼唱，粉絲也經常在言語中帶入歌曲名，「日常想念田馥甄」、「田馥甄忘詞的日常」、「在家整理家務時會聽田馥甄的日常」。

No.2 小幸運

〈小幸運〉是2015年電影「我的少女時代」主題曲，當時不只電影受到討論，該首歌推出後，於YouTube官方MV的點擊次數累積超過1億人次，成為全球第一首YouTube點擊次數突破1億人次的中文歌曲，至今〈小幸運〉受歡迎的程度仍不減，旋律、歌詞深深烙印在不少人腦海裡，「〈小幸運〉是被翻唱無數次，但卻始終都沒有超越過原唱」、「我們一起來唱這首歌，小幸運」。

No.1 一一

〈一一〉唱的是「拋開盲從」，「一一」的意思可以是陸陸續續，一個接著一個，用來形容一個人的從眾心，不論是小聰明還是大道理，希望聽歌的人都能在歌裡找到自己，人生中的各種面向，所有出現在生命的一切，都應該一一被收藏、一一去愛。也因為〈一一〉是巡迴演唱會的主題，歌迷自然特別期待聽到現場演唱，「 一一倒數、一一期待」、「田馥甄一一演唱會來了」、「好多經典歌曲都一一重現，能去現場真的太幸福了」。

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2023年01月01日至2023年07月31日，共7個月。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『Hebe田馥甄』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

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