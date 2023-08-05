8月即將進入第2周，命理專家曼樺老師在《旺好運》專欄分析8／6～8／12各生肖運勢。屬龍最旺，運勢3級跳，不論在事業、財運、愛情或健康都包辦前3名；屬牛、馬者財運佳，將有源源不絕的收入。
▍事業運前3名
TOP1：龍
屬龍本周運勢3級跳，為第1名。工作忙碌的一周，除了正職之外，兼差的機會將增加收入。
TOP2：馬、蛇
屬馬本周運勢向上攀升，可能有出差，是很好的機會，應好好把握，協調談判會成功。
屬蛇本周運勢穩定，各方勢力爭奪業務，許多計畫進行中，預算報價需讓各方投資者滿意。
TOP3：羊、牛
屬羊本周運勢慢慢上升，心態正面積極，貴人出現幫忙，在團隊中和氣生財。
屬牛突然事業開竅，利用閒暇時間兼差，沒想到效果超出預期。
▍財運前3名
TOP1：龍
屬龍財源廣進，兼差忙碌，發覺賺錢的模式正在改變。
TOP2：牛
屬牛實踐意外的想法，取得實質成果。有時賺錢方式要靈活，太要面子怕丟臉反而賺不到錢。
TOP3：馬
屬馬出差感覺財運變好，正在執行眼前方案，得到客戶認可，才能有源源不絕的收入。
▍愛情運前3名
TOP1：龍
單身龍女將有辦公室戀情發生，儘管是窩邊草，也是營養好牧草。
TOP2：蛇
屬蛇因臨時出差工作，有了距離才發現愛情的美好。
TOP3：虎
單身虎女本周將有辦公室戀情。
▍健康運前3名
TOP1：蛇
屬蛇規律生活，健康運不錯，親子間藉由運動互動，身體強壯，作息也調整正常。
TOP2：龍
屬龍健康良好，終於報名了運動課程，盼找回健康及美麗的線條。
TOP3：馬
屬馬健康運不錯，日積月累的生活規律，勝過安靜休息。
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