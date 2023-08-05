一名在科技公司任職的人妻，遇到失聯10年的舊情人後舊情復燃，兩人頻繁互傳私密照與鹹濕簡訊，女方除了在洗澡後後傳送露乳照給小王外，還傳訊「你覺得吃菜棒還是吃肉棒」，丈夫見到簡訊後氣得提告，地院審理後，判人妻及小王須連帶賠償30萬元，全案仍可上訴。

根據判決書，丈夫發現，妻子在今年2月間，與過去舊情人恢復聯絡，還每天秘密連繫，經查看妻子手機簡訊後，發現二人每天頻繁互傳訊息，還充滿調情曖昧對話外，甚至有兩人在小王住處發生性行為後，討論性行為過程的鹹濕對話，妻子還大方拍攝脖子到胸部裸照傳給小王觀看，也公然的稱呼對方「老公」。

此外，丈夫還蒐集到妻子多次前往小王住處單獨共處，兩人也多次相約單獨出遊而還拍攝親密之合照，一氣之下對妻子及小王提出告訴並求償100萬元。

但是妻子反駁，她和男方二人為結識10多年之朋友，對話內容只是互開玩笑，單獨出遊時僅有獨照，在男方家中獨處也沒發生性行為，只是自己因患病，又因未成年子女違法，產生極大精神壓力，加上與原告感情不睦，而長期服用精神科藥物，惟該藥物具有引起「前行性失憶」、「頭暈嗜睡」等副作用，才會在意識模糊下，傳送簡訊給男方。

但是法官勘驗雙方對話，發現妻子傳送乳房照給小王，對方回答「妳不夠看」，妻子則回「你最常看了」，可見被告二人間有親暱及私密之交談及互動，已非正常友人間之交往行為。

女方也在簡訊中提到，「我口水吃一吃，在大一炮」、「我也是有需求的…你也是要滿足我的」、「你都讓我空虛很久沒有…所以我們要來活動一下」、「你洗給我看、我就要色色」、「想一起睡」、「想你抱我做運動」、「你覺得吃菜棒還是吃肉棒」、「我都跟你用做的」、「都要用做的~你才會信」、「我覺得你比較愛我身體」顯然不是玩笑話，足以認定二人疑以已有發生過性行為。

審理過程中，小王未曾出庭，法官也不採信妻子說法，認為兩人侵害配偶權情節相當重大，因此判兩人需連帶賠償30萬元，全案仍可上訴。