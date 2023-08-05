日本桌球天后福原愛日前被前夫江宏傑控訴不理會日本法院判決，涉嫌「ABDUCTION（綁架）」，對此福原愛方面雖然已經否認，但仍如先前電視台知情人士預言的一般，工作恐受影響，眼見2024巴黎奧運倒數剩下一年，電視台工作人員透露仍不確定會不會邀福原愛擔任講評，直言：「現在的愛醬不能說受女性歡迎」。

曾在兩屆奧運會獲得好成績的福原愛，過去是桌球比賽的熱門講評員，據《夕刊富士》報導，由於跟江宏傑之間的風波，電視台對是否邀請福原愛都改為比較慎重的態度，直言福原愛以前有「國民女兒」美稱，現在卻因婚外情疑雲不受女性觀眾支持，更有不少人如今一聽到她的名字就表示有負面印象。

電視台相關人士透露，平野早矢香、四元奈生美和水谷隼都是桌球比賽時熱門的講評員，還有剛退役的石川佳純更被看好成為福原愛之後的人氣講評員，最重要的沒有負面評價、背景乾淨，讓電視台比較放心，現今福原愛還是被熱議的新聞話題人物，應該暫時沒有電視台敢邀請，並認為「以後對小愛來說，情況會很艱辛」。

而對此，福原愛先前就發表日文聲明，抨擊江宏傑將私事公開，透過新聞媒體輿論霸凌她，破壞了她工作和名聲，讓她社會性死亡，不能視而不見這種「嚴重的人權侵犯」，她並非藐視日本法院的判決，在聲明中強調：「不只是福原愛，就連福原愛的代理律師都同樣肅然起敬地遵守日本法律、台灣法律」。