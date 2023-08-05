陳啟蒙表示，台灣三星自2020年起獨佔摺疊手機市場，2020至2022年間，摺疊機銷售量成長超過15倍；Z系列於高階市場滲透率約15%，盼2025年前達到滲透率30%。

陳啟蒙也大方分享，昨(4)日預購開跑，三星商城第一小時整體Z系列預購量為前代同期的1.7倍，其中，Z Flip5更達前代同期的2倍以上。今年Z系列整體銷售目標為前代的1.2倍以上。

陳啟蒙表示，分析三星本次兩款摺疊機之使用者年齡，Fold系列以多工、生產力為主打，多為25~39歲；Flip系列則相對年輕，約介於19~30歲間。

除三星商城預購傳出捷報外，電信業者部分，中華電表示，昨(4)日開放Galaxy Z Fold5/Flip5系列在網路門市限量預購後，即獲熱烈預購，隨即全數額滿。統計客戶於中華電信網路門市預購狀況，以Galaxy Z Flip5預購佔8成為最多，顯示具備時尚設計且價格更親民的三星新一代摺疊手機Galaxy Z Flip5，廣受多數星粉喜愛，容量以256G最多、佔6成，顏色以薄荷綠、薰衣紫最為搶手。另外，配備大螢幕的全新頂規摺疊新機Galaxy Z Fold5，則以容量512G佔比最多、佔7成，又以冰霧藍最受忠實星粉青睞。

遠傳(4904)同樣也表示，Galaxy Z Fold5/Flip5系列在實體、網路門市均開出紅盤。根據統計，遠傳發現最多星粉入手的則是擁有高CP值的Galaxy Z Flip5，預購比例佔8成，容量以256G獲得最多用戶選定。此外，全新顏色薄荷綠人氣超高，不僅討論度最高，同時也最受預購用戶青睞，佔比超過3成。