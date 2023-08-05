《SOGI手機王》統計7月1日至7月31日期間、逾300家合作通訊行所刊登的手機價格資訊，整理出降價排行TOP20，排名依序來自 Sony、realme、宏達電(2498)、Nokia、Motorola、小米(含紅米)、三星、vivo、OPPO；在這之中又以三星5款產品進榜最多，其次是小米(含紅米)有4款，而Sony有3款，realme與vivo各有2款進榜，至於其餘品牌則是各有1款入榜。

Sony新機價格近期降幅相當明顯，7月降價最多的手機是旗艦手機Sony Xperia 1 V 256GB，單月降幅達10.5%，總降價幅度為 11.3%，這款手機5月底在台灣正式開賣；除了256GB版本進榜，其大容量的512GB單月降幅10.2%，排名第三。另外，中階防水手機 Sony Xperia 10 V在6月才剛推出，7月出現明顯降價情況，單月降幅達到9.2%，在降價排行榜上名列第四。

7月降價排行TOP20中，有多款新品及熱門產品，除了Sony新機，還包括6月最新推出的Motorola razr 40 Ultra摺疊手機、realme 11 Pro系列、vivo Y36 5G/Y78 5G等機型，以及5月上市的HTC U23 pro，另外，屬於熱門產品的三星Galaxy S23旗艦系列、小米與徠卡合作的Xiaomi 13都出現在榜內。

《SOGI手機王》總編輯張利安表示，隨著時序進入下半年，手機市場上半年機種降價不少，7月降價TOP20有近一半產品來自5、6 月新品，其中又以Sony居多，其次為realme和vivo，這些機型都具有獨特的特色，例如全球首款搭載雙層式架構CMOS感光元件的手機 Sony Xperia 1 V、搭載1億畫素鏡頭的HTC U23 pro等，消費者可以趁這些新機價格降幅較大時，把握機會入手。