現場阻攔情形。（圖 / 警方提供）

各種層出不窮的詐騙手法已屢見不鮮！內湖分局港墘派出所日前接獲轄內銀行通報，有一女子欲向不明帳戶匯款，擔服巡邏勤務的員警隨即趕往現場，經過一番苦口婆心的勸說下，最後成功讓該名女子躲過可能損失62萬元的浩劫。

根據警方調查，員警起初詢問洪女匯款目的時，洪女表示匯款是為了幫先生購買手錶，但卻對匯款對象交代不清。陳姓員警從警多年，阻詐經驗豐富，隨即發現洪女於通訊軟體中加入名為「鼎盛」的投資群組，該群組慣以匯儲值金為由誘騙洪女下載假投資APP進行投資。

員警發現詐團貓膩，於是向洪女解釋多件經手詐騙的真實案例，洪女方才驚覺自己可能遭受詐騙，最後終於打消匯款念頭。除向員警表達感謝外，並答應不再誤信此類詐騙訊息。

內湖分局呼籲民眾，投資理財務必要找具規模可信賴的投資公司或專業經理人，不要誤信來源不明的簡訊或是訊息，以免詐欺集團趁隙而入騙取錢財，若民眾遇前述疑似詐騙情事，可撥打165反詐騙諮詢專線電話求證，以提高防詐騙之共識與警覺。