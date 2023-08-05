2022年全球主要央行為了解決超寬鬆貨幣政策及地緣政治紛擾帶來的通膨後遺症，接連啟動升息循環，其中又以美國聯準會的「暴力升息」後座力最強，全球需求急遽萎縮，出口導向的台灣首當其衝。

今年6月，中央銀行開出第一槍，將全年經濟成長率下修至1.72%，宣告「保2」恐落空，而後國內主要智庫陸續更新預測，全面下修至2%以下，關鍵在於全球需求積弱不振，且製造業得花更長時間去化庫存。

眼見出口展望愈來愈保守，央行及民間智庫有志一同地說，今年經濟成長得靠民間消費驅動。從主計總處經濟預測的國內生產毛額（GDP）支出面來看，也顯示國外淨需求、固定資本形成對經濟成長都是負貢獻，僅靠民間消費獨撐大梁。

儘管景氣一片低迷，主計總處7月底公布的第2季國民所得概估統計大幅上修民間消費實質成長率至12.14%，衝上33年新高；若以名目金額來看，第2季民間消費規模直逼2.8兆元，創下歷史新高。

對於消費的亮眼表現，外界可能認為主要動能來自台灣去年10月迎來邊境解封後，民眾「報復性出國」所帶動，而國外消費僅會推升民間消費，對GDP並無助益。

不過主計總處綜合統計處專門委員吳佩璇表示，第2季民間消費名目金額近2.8兆元，較去年同季增加超過3000億元，其中約2/3來自民眾在國內消費增加，顯見不只國外消費好，國內消費也優於預期。

吳佩璇說明，第2季民間消費規模衝新高，有3大因素助攻，一是疫後消費動能釋放，餐飲、旅宿等服務消費擴增，二是所得效果帶動，現金股利入袋、防疫險理賠，以及政府普發現金政策，都讓民眾荷包長胖；另外，5月下旬、6月台股展開一波攻勢，價量齊揚之下，財富效果也強化民眾消費信心。

吳佩璇指出，第2季有清明連假、端午連假等假期，民眾「領了錢又放假」，安排的各式娛樂旅遊活動，大大挹注民間消費。

至於第3個因素，吳佩璇表示，之前疫情造成供應鏈瓶頸，全球大鬧車用晶片荒，「前2、3年供給比較有問題，想買車買不到」，如今晶片短缺改善，交車狀況顯著回升。

根據交通部統計，去年第4季自用小客車新增掛牌數轉為微幅正成長，今年第1季還是個位數成長，第2季就衝高到3成，進而帶動零售業銷售表現。

第2季民間消費大爆發，實質成長率及規模值都寫下新高紀錄，不過外界更關注消費動能是否可延續。中研院經濟所兼任副研究員林常青表示，疫情解封後，生活逐步回到常軌，但離過去欣欣向榮的狀態還有差距，很多部分仍在調整，若台灣能衝刺國外旅客來台人數、再加把勁，將有助於延續消費動能。

主計總處綜合統計處處長蔡鈺泰則指出，按照往年經驗，下半年消費會比上半年好，尤其第3季有暑假因素，旅宿、餐飲相關消費有望擴增。

至於出口動能何時可以回升，蔡鈺泰表示，除了觀察全球需求何時好轉，廠商庫存去化速度也是關鍵；局勢還未明朗之際，就目前數據來看，確實今年經濟成長動能得靠消費支撐。