台大今年首次執行「國際引水人計畫」，選送學士和研究生至各國非營利機構、研究單位和企業暑期實習約12週，接受國外選派的導師指導，由台大贊助全額或大部分費用。

計畫接受學生跨領域、跨系級申請，申請者需依據各國合作單位開列的具體實習項目和專業領域提交資料，包括申請動機、初步規劃、個人履歷等，由校方轉交合作單位全權進行專業審查和實習安排，最後由台大協助處理簽證等事宜。

台大國際事務處全球關係總監吳霽儒於訪英期間3日接受中央社採訪時說，引水人計畫今年選送17名學生至英、美、法、韓、肯亞、土耳其等8國，明年預計選送約50人，合作國家地區增加，將拓展至東南亞。

吳霽儒說，校方希望提高非營利組織和研究機構在合作對象的占比，以鼓勵學生在思考職涯發展外，「多關心世界」。校方不追求立竿見影，而是設定3至5年觀察期，追蹤學生未來發展。

他提到，英國是計畫得以啟動的關鍵；若當初未能與「邱園」（Kew Gardens）談定合作，或許根本就不會有引水人計畫問世。

「邱園」審核條件嚴格，包括要求瞭解台大相關科系的世界排名、申請學生曾到哪些國家學習、專任教師的專業資歷。由於「邱園」堪稱是世界級品牌、有助引水人計畫在第一年儘快建立良好形象，校方決定盡全力配合。

稱「沒有邱園，就沒有引水人計畫」並不過分。正是因為有「邱園」案作為招牌和基礎，台大才有條件以執行大型國際合作計畫為目標，進一步接洽其他國家的潛在合作對象。而「邱園」的登場，與台大校友和台灣人跨國網絡息息相關。

英國生物科技公司Genenet Technology營運長暨共同創辦人、現任台大校友會理事長吳明璁曾在中央研究院植物暨微生物學研究所從事博士後研究。2020年，他短暫回台，偶然得知當時在中研院生物多樣性研究中心從事蘭花分類研究的胡愛群即將赴「邱園」擔任研究員、成為當時園方唯二蘭花研究員之一。兩人在台灣初步接觸後，在英國保持聯繫。

吳明璁告訴中央社，胡愛群曾提起，她在「邱園」見過來自不同國家的學生，但據她了解，還未有台灣學生至「邱園」實習，十分可惜。胡愛群認為，「我們必須做點什麼」。

把這件事記在心上的吳明璁隨後在社群媒體偶然得知，吳霽儒正在台大推動「國際引路人計畫」，媒合校內國際生至台灣各領域單位和企業實習。吳明璁再次施展「陌生開發」功力、主動接觸吳霽儒，很快就得到同樣熱衷國際串連的吳霽儒積極回應。

目標為將外國頂尖學生帶來台灣的引路人計畫去年3月啟動，吳明璁5月接洽吳霽儒。從無到有，將台灣學生送往國外的引水人計畫同年12月即開放報名。

事情能進展如此迅速，除了因為台灣方努力推動，胡愛群在香港大學的學長、現任職「邱園」科學教育部門的鄧展翔，也發揮重要作用。

吳明璁在2014年就讀台大期間曾透過國科會（後改制為「科技部」）赴西班牙參加博士生暑期交換計畫。他說，這樣的經驗為他「打開一扇窗」、開拓視野，這也是為何他當初熱切希望台大也能為台籍學生「引路」，激發他們對自我和世界不一樣的思考。

吳霽儒說，引水人計畫跳脫「交換學生」模式，提供學生第一線實作、在實務現場接受專業人士指導的機會。此外，不同於交換生，引水人計畫生沒有海外學校的保護傘，挑戰性更大。

計畫的另一個目標是串連各國台大校友。吳霽儒近日訪問英國除了實地瞭解計畫執行情形，也廣泛接觸未來可能提供實習機會的在英台人。

在吳明璁創辦的Genenet Technology，就有一位台大引水人實習生。吳明璁與吳霽儒不諱言，提供外籍人士實習機會的企業在英國依法必須承擔接受第三方機構事先訪察等繁瑣行政程序及費用成本，若非同樣身為台灣人，幾乎不會有企業人士願意承受「無謂」麻煩。

不過，隨著計畫第一年在英國推展順利、指標性的「邱園」也肯定台灣學生的表現，吳明璁透露，已有2家台灣人參與創辦的英國高科技新創公司和1家台灣國際品牌有意加入。

除了Genenet Technology，今年還有台灣人林珈弘擔任產品長（CPO）的英國次世代人機介面公司TG0提供台大生實習機會，專業為軟體工程。

在「邱園」倫敦園區及其英格蘭薩塞克斯郡（Sussex）「千禧年種子庫」（Millennium Seed Bank, MSB）實習的有台大園藝暨景觀學系、植物科學研究所碩士生，以及森林環境暨資源學系大五生，總計4位，實習期間為6至9月。

實習學生洪靖媛、林妮臻、柳沐真、方薇涵接受中央社採訪時一致表示，她們印象最深刻的實習觀察之一，是英國的跨領域、跨部門橫向交流與合作似乎較台灣發達。老師對學生的信任、自由的學術風氣，也讓她們感動。

她們鼓勵學弟妹申請引水人計畫，勇於跳脫舒適圈，勿先入為主排斥不屬於個人專業領域的實習項目、或是不熟悉的工作文化和生活環境；有些體悟和收穫是赴海外前意想不到的。

「邱園」名列聯合國教科文組織（UNESCO）世界遺產。除了保存大量活體植物，包括如今已「全球僅此一株」的品種，其採集歷史長達近200年的標本庫（Herbarium）收藏超過700萬件來自世界各地的植物標本，新標本的增加速度可達每年2萬件，規模和多樣性在全球數一數二。

方薇涵就在標本室學習桃金孃科赤楠屬植物分類。在浩大的資料庫中，來自台灣的標本可謂滄海一粟，但在一件採集於1970年台灣的疏脈赤楠標本上，如今已有方薇涵在2023年6月20日按規定抽取部分葉片進行結構和基因研究的紀錄。

位於地面下，具防洪、防輻射、防爆功能的「千禧年種子庫」收藏來自世界各地約4萬個品種、超過24億顆的植物種子。在每5個植物品種、就有2個面臨滅絕風險的今天，這個種子庫可謂大自然的「諾亞方舟」。（編輯：馮昭）1120805