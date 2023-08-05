淡江大學大陸所榮譽教授趙春山近期針對2024總統大選民調發表評論，質疑國民黨內參民調是否有「葵花寶典」籲公布數字。對此，國民黨主席朱立倫表示，黨內許多重要幹部都有看過，7月23日後國民黨總統參選人、新北市長侯友宜民調明顯上升，只要藍軍不團結或非綠分裂，民進黨總統參選人、副總統賴清德就躺著選了，唯有團結努力才能達勝選目標。

朱立倫表示，既然是「內參」民調就不用公布，但黨內很多重要幹部都有看過這數字，且數據是滾動式的，會不斷參考，不會因為侯友宜最近民調上升就自滿，因為大家都知道，只要藍軍不團結，或只要非綠的分裂，賴清德就躺著選了，其他人再怎麼選都是拚第二或第三，沒任何意義，唯有團結努力才能勝選。

朱立倫指出，7月23日過後，侯的民調明顯在上升中，這表示團結成果，現階段距離勝選目標還有一段距離，會持續努力。

針對前立委沈富雄認為，國民黨有許多種「藍」，應整合歸隊，朱立倫回應，只要是藍軍都加油，他今天穿藍褲子，現場大家身上也都有藍色，只要是為了中華民國的藍，大家都要團結努力，讓台灣能更好。