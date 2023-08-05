中國在南美洲和中美洲各地修建關鍵基礎設施的努力，正在為中國軍隊在美國家門口建立潛在的落腳點奠定基礎。美國之音引述美國南方司令部司令說，中國「處在紅區」，她警告說，很多中國的經濟倡議很容易轉來用於支持中國的軍事存在。

「他們位於我們家園的20碼線上，」南方司令部司令、陸軍上將勞拉·理查森(Laura Richardson)對華盛頓的戰略國際研究中心(CSIS)說。她引用了美式橄欖球的比喻，形容中國在與美國的競賽中已是多麼的接近達陣得分。她還補充：「或者我們可以說，他們處在我們家園的第一或第二島鏈。」

和其他美國軍方官員一樣，理查森說，北京還沒有在西半球建立真正的軍事基地。但是對此的關切不斷增多，特別是6月份有報導稱，中國2019年把駐古巴的情報收集設施進行了升級，還有可能正在考慮進一步擴大。

「還沒有中國基地，」理查森說。「但是我看到了『一帶一路』項目的所有這些關鍵基礎設施投資，這些有朝一日有可能成為一些基地。」

然而，中國駐華盛頓大使館將這些關切稱為「謊言、謠言和誹謗」。中國大使館發言人劉宇鵬回應稱：「截至目前，共建『一帶一路』已經吸引了全球超過四分之三的國家參與，為共建國家創造42萬個工作崗位，幫助越來越多的國家加快經濟發展。」

「『一帶一路』在世界廣受歡迎，最重要的是因為它是一項共商共建共享的倡議，」劉宇鵬強調，「中方從不把自己的想法強加於人，更不夾帶地緣政治私貨。」

但是，南方司令部的理查森將軍說，危險是存在的。她特別提到，中國使用軍民兩用技術在巴拿馬運河和麥哲倫海峽等關鍵水道修建深水港，這有可能讓中國官員迅速將這些設施從民用轉為軍用。

理查森還對中國電信基礎設施在南美和中美的擴散表示了關切。她指出，五個國家已經尋求中國幫助修建5G高速移動電話網路。她說，另外24個國家依靠中國的3G或4G移動網路，很多收到了「幾乎零成本」的升級報價，這將使他們繼續在電信需求方面依賴中國。

理查森說，到目前為止，美國拿不出更好的條件。「我們此刻在競爭中被中國超過，我們必須能夠擁有替代方法、替代公司、替代選項，讓拉美國家能夠選擇。」

這不是南方司令部司令理查森第一次就中國勢力進入中美和南非發出警告。今年早些時候，理查森在華盛頓的大西洋理事會(Atlantic Council)講話時，談到了「中華人民共和國的觸角」伸向西半球各地。她提到，31個拉美國家有21個簽字加入了北京的「一帶一路」，17個歡迎中國投資他們的深水港。