雖然智慧型手機市場銷售持續低迷，但蘋果iPhone等新機拉貨啟動，為上半年營運處於谷底的大立光營收挹注些許動能，大立光7月合併營收34.89億元，月增29.41%、年減10.84%，符合預估。

就產品比重來看，20M(百萬畫素)以上產品占大立光7月合併營收比重10%到20%，10M以上產品占50%到60%，8M產品占營收比重0%到10%，其他產品約占20%到30%。

大立光今年前7月合併營收為208.19億元，年減12.23%。

展望8月，林恩平表示，8月拉貨動能會比7月好一些。

儘管智慧型手機市況低迷，手機鏡頭規格還是邁出升級腳步，導入潛望式鏡頭及主鏡G+P的手機品牌廠逐漸增加。

林恩平表示，客戶都在尋求導入潛望式鏡頭，高低階都有，幾乎大家都想導入潛望式鏡頭，高階分群內對焦形式的潛望式鏡頭去年已經開始出貨，但是量不大，整組對焦潛望式鏡頭則是今年比較多。

在G+P鏡頭方面，林恩平表示，客戶希望在主鏡頭導入G(玻璃)+P(塑膠)，有的考量是怕熱效應，有的是在追求更高的性能，目前不只一家客戶在最高階產品導入G+P。

林恩平指出，手機品牌廠對旗鑑機種都願意用好一點規格，只是賣得不好，包括即將推出新機的客戶，高階產品普遍都悲觀，這是需求的問題，至於下半年的毛利率仍取決於營收規模、良率及產品組合。

大立光一座新廠預計今年第3季底完成並開始移入設備，林恩平表示，產能規劃會看需求，今年不一定會增加，也不會因為填產能而接單，價格合理才會做。