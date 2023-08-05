鄭人碩（左）、大元、蔡瑞雪、阿本、峮峮、王仁甫、許孟哲、貝童彤、蔡黃汝、孫協志到韓國出外景。（中視提供）

中視《飢餓遊戲》韓國行太精彩，一連分成3集，本周日（8／6）接續播出，這集藝人鄭人碩、蔡瑞雪、阿本、大元、貝童彤與主持群到訪韓國蔚山，製作單位祭出只要獲勝者，就有機會得到獎金100萬韓元，並且回程時能到航空公司的VIP室等待登機，尊榮待遇以及高額獎金，藝人們都想獲勝得獎。

遊戲開始前藝人們先自行尋找隊友兩兩一組，而王仁甫發現分組時，出現一種現象：「協志好可憐，從最左邊走到最右邊，人家都配好對，沒人要跟協志一組」，孫協志則指向峮峮：「這個人也是從最右邊走到最左邊」，由於兩人都找不到隊友，最後決定配對攜手合作！為了這次韓國行，製單也仿效知名韓劇「魷魚遊戲」的橋段，要藝人尋找藏在園區中的椪糖，並完整取出椪糖裡的形狀，斷裂即算失敗。

為了爭取勝利，藝人們各出奇招，不惜使出渾身解數。蔡瑞雪甚至把地上的雨水當作工具，不斷沾取地上雨水把椪糖上的形狀搓出來，同組的鄭人碩相當佩服蔡瑞雪的機智反應：「我從今以後都要跟瑞雪同一組」。每組又是用針戳、又是用嘴咬，為了贏甚至不惜大展舔功，而許孟哲和蔡黃汝同一組，不料許孟哲卻把椪糖當成零食開吃。

進行另一個遊戲時，女藝人要戴上慶生帽遮住眼睛，並旋轉5圈，因為實在太暈，大元玩到跌倒，沒想到男藝人卻看得哈哈大笑！每位女生也因為看不到，跑起來的模樣有如喪屍一般，毫無形象可言。這次韓國之旅，還有一個小插曲，就是蔡瑞雪搞丟手機，大元陪蔡瑞雪找了許久，差點耽誤錄影時間，最後大元才發現「她夾在腋下」，製作單位要求遲到的人必須將「BuULG」字卡繳回一張，蔡瑞雪使出撒嬌攻勢，耍賴成功，鄭人碩見狀也學蔡瑞雪撒嬌的模樣，眾人一看笑翻。

一行人還到高達100層樓的「X the SKY 觀景台」，這是韓國第二高的建築物，觀景台上有天空步道讓遊客一覽釜山風光，王仁甫一看到透明的步道就不願前進直接逃跑，最後被孫協志、許孟哲、阿本等架著強制通過。