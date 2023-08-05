35歲趙麗穎2021年和馮紹峰結束3年婚姻，兩人離婚後兒子「想想」交由男方家照顧，最近趙麗穎被拍到祕密現身馮紹峰家，原來是特別來接想想出去玩，結束快樂的一天、享受完天倫樂後，趙麗穎又親自將兒子送回前夫家，可見兩人雖無緣做夫妻，但確實始終沒交惡。

趙麗穎和馮紹峰過去接連合作電影《西遊記·女兒國》、電視劇《知否？知否？應是綠肥紅瘦》傳出假戲真做，2018年兩人跳過認戀，直接在趙麗穎生日當天宣布領證結婚，隔年3月生下一子，2021年4月兩人發聲明，證實在拍戲結束後兩人聚少離多，決定分開，未來將共同陪伴小孩成長。

趙麗穎恢復單身後上《中餐廳5》被女星寧靜問到怎麼會這麼快願意面對鏡頭？趙麗穎大方說是想要「治療心裡的傷」，寧靜接著問趙麗穎為何將孩子給前夫帶？趙麗穎則表示：「他的經濟比我好。」之後受訪，趙麗穎被問如今怎麼稱呼馮紹峰？她大方說：「不論台上台下，我都視他為自己的好朋友」。

據《快手搜索劉大錘》報導，繼先前5月趙麗穎帶兒子去迪士尼樂園玩後，近日又被拍到趙麗穎專程到馮紹峰家接兒子，玩了一天後再準時將兒子帶回馮家，兩人離婚至今不僅沒交惡互撕，也真的為了小孩的幸福幾乎沒有對外口出惡言過，可說是演藝圈離婚夫妻典範。