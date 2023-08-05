今天受西南風影響，中南部山區持續有大雨或豪雨，苗栗縣狂炸「超大豪雨」；經濟部水利署針對苗栗縣苑裡鎮、三義鄉以及台中市大甲區、外埔區發布一級淹水警戒。苗栗縣三義鄉緊急宣布今天10點起停止上班上課。

中央氣象局針對12縣市發布豪雨特報，中南部山區持續有劇烈雨勢，苗栗已達超大豪雨等級，台中市也狂下豪雨。今天凌晨0時至上午10時，苗栗苑裡鎮已累積近230毫米雨量。

苗栗縣三義鄉公所表示，水利署通報三義淹水一級警戒，三義上午10點起停止上班及上課。