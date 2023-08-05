此外，緯創董事會亦通過以下議案：

1.因應業務發展及策略規劃需要，擬以美金2,450萬元投資新設越南子公司Wistron Technology (Vietnam) Co., Ltd。

2.為使資金運用發揮效益、持續優化及實現獲利，擬處分本公司所持有11,829,795股明泰(3380)普通股股份。