此外，緯創董事會亦通過以下議案：
1.因應業務發展及策略規劃需要，擬以美金2,450萬元投資新設越南子公司Wistron Technology (Vietnam) Co., Ltd。
2.為使資金運用發揮效益、持續優化及實現獲利，擬處分本公司所持有11,829,795股明泰(3380)普通股股份。
緯創（3231）董事會通過112年上半年財務報告。緯創上半年合併營收達新台幣4,194.77億元，營業淨利為100.59億元，稅前淨利為88.04億元，稅後淨利為34.32億元，每股盈餘為1.23元。緯創第二季合併營收達2,074.77億元，營業淨利為53.35億元，稅前淨利為61.77億元，稅後淨利32.58億元，每股盈餘為新台幣1.16元。
此外，緯創董事會亦通過以下議案：
1.因應業務發展及策略規劃需要，擬以美金2,450萬元投資新設越南子公司Wistron Technology (Vietnam) Co., Ltd。
2.為使資金運用發揮效益、持續優化及實現獲利，擬處分本公司所持有11,829,795股明泰(3380)普通股股份。
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