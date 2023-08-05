《嗨！營業中2》本周播出幼兒軍團入侵篇！合夥人宣布，這次的任務是接待幼兒園小朋友，要為大家安排一場寓教於樂的戶外教學，沒想到竟然來了全校幼兒園師生。入園時間一到，全校幼兒園師生大駕光臨，因為人數太多，夥伴們直接拿著大聲公引導秩序，但許多小小貴賓因為太興奮不受控、又問題一籮筐，讓營業夥伴招架不住， 造成空前混亂。

營業當天，金曲歌王盧廣仲大駕光臨擔任小幫手，本來以為應該是輕鬆任務，還準備了吉他現場自彈自唱給小朋友聽！無奈小貴賓們根本不專注聽他唱歌，反而是對他的吉他比較感興趣，好幾雙小手不斷摸吉他撥琴弦，讓盧廣仲無法繼續演唱，大叫這個任務比在小巨蛋開唱還要難。

另外一個活動現場，是由莎莎化身幼兒園老師，帶著小貴賓體驗手作地瓜園，莎莎為了安撫孩童，先準備一段帶動唱！小朋友們一聽到是超紅洗腦歌曲〈花園種花〉，異口同聲唱著：「在小小的花園裡面挖呀挖呀挖～種小小的種子開小小的花。」不斷地唱下去，一直停不了。

活動最後的下午茶時間，小貴賓們餓壞了，每個人都伸出小手說我還要！我也要！我還想吃！因為餐點太好吃，加上小朋友非常捧場，讓婁峻碩大喊：「完蛋了，我準備太少了！」