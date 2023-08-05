高市某國中女老師阻止女同學上課玩麵粉，雙方爆發口角衝突。女同學疑似不服管教、向老師潑水，氣得老師把女同學拉出教室時造成女同學受傷。女同學家長趕到學校了解時，老師氣得把菜刀放在桌上要跟家長談判，家長不滿提告。一審判老師4月，高雄高雄分院審酌老師願意賠償32萬元和解，宣告緩刑2年，可上訴。

2020年10月23日下午，該名女同學在家政教室拿麵粉跟同學嬉鬧，女老師看到當場駡她「死小孩」。女同學不爽被管，回嗆老師三字經、五字經，還朝桌面丟擲烤肉夾。

老師不讓女同學擾亂上課秩序，把她叫到教室外訓誡。女同學不服管教，不甩老師、直接回教室洗碗。老師不滿學生態度差，跟進教室，卻遭曾女潑水。

老師頓時理智線斷裂，直接抓住女同學雙手走出教室，過程中，女同學不慎摔倒撞到桌腳，導致右腰挫傷，在校園中引發不小騷動。

女老師事後在教師群組大吐苦水，強調學生「不尊重上課！學生暴力」、「上課中突然被攻擊的感覺真的很恐怖」。事後女同學家長來學校了解衝突，老師氣得直接放一把菜刀在桌上，女同學的家長嚇得直接提告。

老師辯稱，是女同學先潑她水又抓傷她手臂，她擔心女同學情緒繼續失控，會傷到她自己或其他同學，才會抓住她的手，女同學會滑倒純粹是地板濕滑意外。老師的律師也辯稱，此行為是正當防衛、緊急避難。

法官傳喚學校主任及同學，認為老師行為激動，造成女同學心理傷害非輕，不構成正當防衛、緊急避難要件。審酌女同學因該事件壓力大，很少再去學校上課，還需要接受心理方面的治療，老師無前科又有多次嘉獎紀錄，仍依傷害罪判刑4月，不得易科罰金。

該案上訴至高雄高分院，合議庭認為原審量刑適當，審酌老師坦承犯行、願意賠償32萬元和解，已知所警惕，法官宣告緩刑2年，全案仍可上訴。