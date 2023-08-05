法庭文件顯示，在2024年共和黨總統候選人提名戰中聲勢領先的川普，也放棄了8月10日就這3項新指控在佛羅里達州聯邦法院出庭的權利。

川普昨天在華盛頓聯邦法院出庭，對史密斯主導的另一起調查案中提出的4項指控拒不認罪，這項調查案指稱川普涉嫌策劃非法陰謀，試圖推翻他在2020年大選的敗選結果。

路透社報導，檢方在機密文件案中對川普提出的新指控包含一項非法保留國防資訊的新罪名，以及兩項妨礙司法的新罪名。

川普今年6月13日在邁阿密聯邦法院出庭，對37項指稱他非法保有國家安全文件、對試圖拿回文件的官員撒謊等指控拒不認罪；相關國安文件包括美國核子計畫和軍事計畫的細節。川普透過書面文件提交了最新的答辯。

川普的私人助理諾塔（Walt Nauta）同樣面臨新指控，檢察官上週還在一份修正起訴書中，將第3名被告和川普手下另一名職員奧里維拉（Carlos de Oliveira）列入本案。

諾塔和奧里維拉被控隱匿文件、合謀妨礙司法和提供不實陳述。

目前不清楚諾塔和奧里維拉是否會於8月10日出庭答辯。兩人的律師並未立即回應記者的置評請求。