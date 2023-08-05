詐騙手法層出不窮！近日有疑似詐團的臉書帳號假冒太平洋百貨豐原店於臉書發文，稱店面即將結束營運，因此便宜售出童裝且買一送一。該則貼文於臉書上廣泛觸及，引發民眾熱議。豐原太平洋百貨對此澄清，豐原太平洋百貨未舉辦WHY AND 1/2品牌童裝特賣，為維護消費者權益，公司已經報警處理。

近日有疑似詐團的臉書帳號「太平洋百貨豐原店」，頭像以紅底白字的童裝品牌設為頭像，向民眾發出「對不起，我們正式宣佈退出百貨正式歇業」之聲明，稱近年業績不斷下滑，太平洋百貨專櫃結束營業，至於剩餘庫存，將以最優惠價格回饋粉絲，館內所有童裝一律批發價出清，買一送一！

豐原太平洋百貨回應，館內品牌WHY AND 1/2童裝雖然確實於6月份結束合約關係，但目前館內並無販售該品牌的特賣商品。昨（4）日，業者也已至頂街派出所報案處理，以維護消費者權益。

豐原太平洋百貨於臉書官網鄭重聲明：

「近日發現有專頁假冒豐原太平洋百貨臉書粉絲專頁販賣品牌童裝，豐原太平洋百貨並未舉辦WHY AND 1/2品牌童裝特賣，呼籲民眾勿聽信非本公司粉絲專頁發佈的訊息；也提醒切勿點選連結並貿然下單付款或聽從賣方指示，避免損害自身權益及造成財產損失。」