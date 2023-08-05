台東台11線車禍 1人無生命跡象 、車體變形扭曲 11:002023/08/05 中時 蔡旻妤 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台東台11線吉林路今天早上發生車禍，1人OHCA。（蔡旻妤攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台東台11線吉林路今天早上發生車禍，1人OHCA。（蔡旻妤攝） 台東台11線吉林路今天早上發生車禍，1人OHCA。（蔡旻妤攝） 台東今天早上發生1起追撞車禍，由30歲黃男駕駛的銀色轎車行經台11線吉林路2段不明原因偏向對向車道，與對向車道的休旅車撞上。銀色轎車遭撞擊後，黃男現場失去生命跡象，整輛車扭曲變形有如廢鐵，而休旅車駕駛48歲黃男未受傷及2乘客分別受輕傷，車禍原因有待警方調查釐清。 據現場民眾表示，不過救護車抵達時，銀色轎車駕駛已沒有呼吸心跳，被緊急送往醫院搶救。而另1台休旅車上則是有3個人，駕駛未受傷，其中1名女乘客及1男乘客受到輕傷無大礙。整起車禍原因正由警方進一步釐清中。 #車禍 #駕駛 #台東 #台11線 #受傷 也許您會感興趣 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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