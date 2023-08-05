台東台11線吉林路今天早上發生車禍，1人OHCA。（蔡旻妤攝）

台東台11線吉林路今天早上發生車禍，1人OHCA。（蔡旻妤攝）

台東今天早上發生1起追撞車禍，由30歲黃男駕駛的銀色轎車行經台11線吉林路2段不明原因偏向對向車道，與對向車道的休旅車撞上。銀色轎車遭撞擊後，黃男現場失去生命跡象，整輛車扭曲變形有如廢鐵，而休旅車駕駛48歲黃男未受傷及2乘客分別受輕傷，車禍原因有待警方調查釐清。

據現場民眾表示，不過救護車抵達時，銀色轎車駕駛已沒有呼吸心跳，被緊急送往醫院搶救。而另1台休旅車上則是有3個人，駕駛未受傷，其中1名女乘客及1男乘客受到輕傷無大礙。整起車禍原因正由警方進一步釐清中。