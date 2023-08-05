賴清德競選辦公室發言人陳世凱針對今點名某媒體報導賴清德居住政策表示，報載賴清德「社會住宅直接興建25萬戶、包租代管25萬戶、租金補貼50萬戶」表示，這是明顯錯誤資訊。

陳世凱說，賴清德日前提出的政策是，將延續蔡英文總統的政績，加碼推動13萬戶的社會住宅、 17萬戶的社宅包租代管，及提供租金補貼到每年50萬戶，也就是未來兩位總統任內將會「共同達成」25萬戶的社會住宅、25萬戶的社宅包租代管，以及50萬戶的租金補貼，總計100萬戶，保障租屋權益。

陳世凱指出，報導內容與賴清德所提出的政見有明顯出入，不應用胡亂拼湊的數字刻意誤導民眾，甚至用不實的資訊抹煞為居住正義努力的執政團隊。

陳世凱表示，無論是侯友宜或是柯文哲，在市長任內都做不到落實居住正義的政策，侯友宜更是連續兩年的社宅興辦量為0戶；當市長都做不到，更遑論當總統能做到什麼，與其一味批評提出政見的人，不如自己先提出具體的政見數字供全民檢驗。

陳世凱強調，賴清德的居住政策是務實解決需求，不是隨便喊喊口號，也確實衡量過需求及興辦能量。未來將有會一系列的「溫暖好政」說明會，呼籲不要再用不實資訊帶風向、造成分化。

賴清德3日出席「本和安居社會住宅」動土典禮，他再度說明若當選總統，目標是在「現有基礎上」讓社會住宅達到25萬戶、包租代管25萬戶、租金補貼50萬戶，滿足所有租屋族的需求；同時提高「青年安心成家優惠貸款」金額，再透過「囤房稅」及全國總歸戶避免炒作，讓想要購屋的民眾都能如願。