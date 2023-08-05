咖啡是現代人提神的必備飲品，但研究發現，咖啡竟然會造成膽固醇上升，但該研究也指出，若喝過濾式咖啡，也就是手沖咖啡，最不會讓膽固醇飆升，醫師表示，每天喝1～2杯咖啡不會讓膽固醇上升，且採手沖咖啡最能獲得咖啡對健康的益處。

基隆長庚醫院胃腸肝膽科醫師錢政弘在其臉書表示，《英國醫學期刊》(BMJ Open Heart)》刊出的一項研究，是由調查挪威21,000多名40歲以上的成年人喝咖啡習慣與總膽固醇的關係，結果發現，煮咖啡的方式不同會影響膽固醇的高低。

研究人員將沖泡咖啡的方式分成4種，分別為義式濃縮（如 espresso 咖啡機煮、摩卡壺)、過濾式（如濾掛式、手沖咖啡）、煮泡式（如法式濾壓壺、北歐式水煮咖啡，稱boiled coffee），與即溶咖啡。結果發現，無論男性或女性，喝煮泡式或濃縮咖啡，都可能造成膽固醇上升。

錢政弘表示，咖啡豆中的咖啡醇、咖啡白醇是造成血中膽固醇上升的主因，以高壓沖泡或長時間用水煮泡咖啡粉製成的咖啡，含有較高濃度的咖啡醇和咖啡白醇。若使用濾紙過濾的方式沖泡咖啡，咖啡醇的含量就會比較少。該研究並指出，每天喝6杯以上煮泡咖啡，會導致膽固醇上升，濃縮咖啡則是喝3杯以上就會導致膽固醇上升。

他並表示，咖啡醇和咖啡白醇雖然會增加膽固醇，但卻有多項藥理效用，例如抗發炎、抗癌和抗糖尿病等，因此適當飲用是有益的。他建議，由於每天3杯以上就有膽固醇上升的風險，因此喝1~2杯咖啡是較為安全的飲用量。此外，喝過濾式的咖啡最能避免膽固醇上升。