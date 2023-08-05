阿三肉圓業者張耀仁表示，店內品項定價都是反映成本。（孫英哲攝）

日前有網友在PTT八卦板發文，指他到彰化市「阿三肉圓」用餐，發現1顆肉圓竟要價110元，店內環境也沒多好，讓人想飆三字經。該文一出，引發熱議，不少彰化人則留言說「不懂吃別來」。「阿三肉圓」業者張耀仁今天表示，食材成本一直在漲，要做出好的東西，價格也會跟著調整，絕對值得這個價錢。

從「阿三肉圓」店內的菜單可發現，肉圓有分大、小顆，大肉圓裡有干貝，1顆110元，小肉圓1顆則為55元；此外，龍骨髓、豬肚、金針、苦瓜等湯品則一律為55元。今天上午10點30分開始營業後，即陸續有客人前來用餐。

業者張耀仁表示，店內各品項的價格在今年4月1日就已調漲，每個品項都漲5元，漲價的原因為原物料都一直在上漲，工資也上漲，烏俄戰爭還在持續下，麵粉、地瓜粉等原料也都一直在漲，價格貴不貴的問題應著重在東西好不好吃，他們做出高品質的好東西，絕對值這個價錢，並不是天價。

該發文網友還炮轟店內環境不佳，冷氣也不冷，看著1顆要110元的肉圓，真的讓人想罵出口。

張耀仁指出，店內環境兩年前整修過，當時冷氣也換大台的，但因天氣越來越炎勢，加上該店是開放空間，冷房效果自然比密閉空間差，客人才會覺得沒有那麼涼。

彰化肉圓聞名全台，老饕都知道彰化肉圓雖都是油炸的，但有分成Ｑ皮及脆皮兩大作法，Ｑ皮肉圓以阿璋肉圓最知名，脆皮肉圓則以北門口肉圓及阿三肉圓最為聞名，而北門口與阿三都有推出內餡有干貝的大肉圓。

彰化市在地民眾說，阿三肉圓的大肉圓除了較一般的肉圓大顆，裡面包的是干貝等高級食材，內餡的肉塊也較多，價格還算公道，內行的都會點大肉圓，常常下午要去買時，大肉圓已賣光，外地人嫌貴的話，「別來搶最好！」