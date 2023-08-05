一名正妹小美多次在地方社團群組邀約成員喝酒，但某次與謝姓男子及友人外出聚會，事後又連續續攤，結果醉倒，已婚謝姓男子佯稱要搭計程車送她回家，結果偷偷要司機開去摩鐵，趁小美爛醉不醒人事時性侵得逞，一、二審法官審理後，依乘機性交罪判謝男徒刑3年6月，並賠償10萬元。

根據判決書，謝姓男子加入地方性臉書社團後認識正妹小美，某日相約前往臉友上班的地方飲酒，事後一行人又去續攤，但小美當天已經喝醉，謝男表示可以搭計程車送小美回家，小美也向計程車司機告知地址，但途中謝男竟要求司機改去汽車旅館。並將小美帶進房間後性侵。

小美在無意識下，隔日被手機鬧鐘吵醒，發現自己竟躺在摩鐵房間，且全身赤裸，立刻前往醫院驗傷並提告。

謝男辯稱，當時有問小美要不要先找個地方休息一下，是她自己同意後才去汽車旅館，兩人是一起走入房內，經過她點頭才發生性關係，整個過程中小美沒有反抗，意識清楚，且兩人在汽車旅館休息的過程中，甚至友朋友打電給她，她還謊稱已經到家。

一二審法官均認為，謝男於案發當日明知小美已因酒醉而陷入意識不清之狀態，竟為滿足一時性慾，將她帶往汽車旅館並乘機為性交行為，導致小美受有身體與精神上痛苦，且犯後否認犯行，又未與女方和解判謝男徒刑3年6月。

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