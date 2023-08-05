蔡總統社宅政策8年20戶恐面臨跳票，根據審計部決算報告，截至今年3月，「政府直接興建社宅」累計達成7萬3031戶，達成率僅60％，民眾黨總統參選人柯文哲日前也批評社宅20萬戶肯定會跳票，對此，民進黨立委羅致政表示，柯文哲應該提出政見做比較，不是一味的抨擊做不到、不可能，這些都是沒有意義的對話。

蔡英文總統今開啟輔選行程，上午先到板橋慈惠宮與接雲寺參拜，下午再到台北市屏東縣同鄉會會員大會，為黨籍候選人做拉抬，也是總統輔選行程的開始，羅致政也到場參與祈福，面對媒體提問，柯文哲批評社宅20萬戶會跳票，羅致政表示，一定要有願景跟目標全力實現，如果有這個願景就會朝這個願景繼續推動，不能因為某些人認為不可行就完全不推。

羅致政說，柯文哲如果認為做不到，那要多少才達的到？他自己提出他的主張來做政見的比較，不是一味的抨擊做不到、不可能，這些都是沒有意義的對話。

至於社宅達成率離20萬戶還有一段距離，羅致政指出，相較於過去國民黨政府時期所做的，民進黨已經多做很多倍，不管是社會住宅包租代管或是興建社會住宅方面，所做的是過去政府的好幾倍，雖然沒有到達百分之百，但都依照進度來推動。

羅致政坦言，主要是因為最近因為原物料上漲和缺工因素整體延宕，但整體的目標還是非常清楚，民進黨這幾年所做的量的方面是過去的好幾倍。

羅致政批評，真正很多重大建設掛零的是柯文哲，不是中央政府，提出政見立場和主張才是領導人該做的事情，如果柯文哲認為我們做不到，請問柯文哲要多少做得到，請他開出對選民的承諾，不要只是批評，如果他想繼續做反對黨就繼續批評，但想做國家領導人，就應該提出具體的目標而不是只有批評。