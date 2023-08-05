下周二（8月8日）是24節氣的立秋，命理專家小孟老師提醒民眾7禁忌，包括不宜吃過燥食物、忌晚睡早起、避免出入人多之地、忌悲傷、忌吃瓜、忌破壞農田穀物以及忌玩蟋蟀。另外，想增添財運可以在午時（11：00～13：00）吃午餐，能增強財運及整體運勢。

小孟老師在臉書發文指出，立秋一般為國曆8月8日，太陽經過黃經135度，也代表秋季即將開始。立秋要養肺，適合食用蜂蜜、蓮子、山藥、銀耳等潤肺。

小孟老師列出立秋7禁忌，第一「不宜過燥食物」，立秋不宜吃太多辛辣食物，也不宜食用太補氣的食材，以免腸胃與肺過燥；再來「忌晚睡早起」，立秋暑氣還在，白天熱、晚上涼，晚睡早起天氣冷熱變化大，容易忽冷忽熱影響身體機能。

第三「避免出入人多之地」，立秋主肺，肺也代表空氣傳染疾病變多，盡量減少出入人多的地方；第四「忌悲傷」，立秋不宜悲傷，心靈要保持平靜，過度悲傷會衰；心情不好建議外出散心。

第五「忌吃瓜」，古人常說立秋「少吃瓜、多吃果」，瓜類較涼，腸胃弱的人吃了容易拉肚子；第六「忌破壞農田穀物」，立秋要護秋、守護穀物，因此不要踐踏農田穀物，當心惹怒穀神。

最後是「忌玩蟋蟀」，小孟老師表示，立秋的「秋」字，在商周文字是以蟋蟀為象形文字，蟋蟀是秋天的蟲，因此古人忌在立秋逗弄蟋蟀。

另外小孟老師也分享立秋轉運大法，立秋的「秋」代表稻米與火，可以吃白米飯，用火將白米煮熟，就能達到開運效果；若想讓財運好一點，可在11：00至13：00吃「立秋午時飯」，增強財運與整體運勢。

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