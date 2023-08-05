透過昔日影像回味經典畫面，偶爾會出現意料之外的發現。英國王室粉絲最近在社群分享一段威廉夫婦帶著小喬治王子逛動物園的畫面，意外發現凱特王妃竟直接伸手抹去兒子的口水，動作行雲流水，母愛指數爆表。影片PO出已吸引近25萬人觀看，4千人點讚。

英國《每日郵報》4日報導，這段影片拍攝於2014年4月，當年仍是劍橋公爵的英國王室威廉王子帶著妻子凱特、出生不到一年的長子喬治訪問澳洲，其中一個行程安排參觀雪梨動物園。

只見在飼育員的引導下，喬治小王子興奮走近澳洲特有動物兔耳袋狸（bilby），他不斷揮舞著白胖的小手，上下跳來跳去，母親凱特必須從身後牢牢抓緊，才能避免他爬進獸欄。

喬治王子小時候模樣可愛，吸引許多王室粉絲的目光。

此時一個不留神，凱特迅速伸手抹去喬治嘴角的口水，擦拭在自己的裙子上，動作相當熟練、不留痕跡。當時年僅9個月大的喬治正值長牙期，走到哪口水都流個不停，而凱特雖是新手媽媽，顯然已練就一身育兒的好功夫，在鏡頭前臨機應變、完美化解危機，獲得網友一致好評，也引起許多為人母親的共鳴，有人大讚「這位媽咪真實際！」相當稱許她的表現。

喬治王子上個月剛過10歲生日，從王室官方照片可以看出，他儼然已是一位小大人模樣。（圖／達志影像）

小喬治與兔耳袋狸的互動雖然已是舊片重映，仍獲得不少網友熱烈回應，紛紛以愛心貼圖留言回覆，對他幼時可愛模樣回味無窮。而時光匆匆，喬治王子上個月22日剛過完10歲生日，一步步邁向成年的同時，也面臨更多王室職責與考驗。