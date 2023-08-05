一名穿著4年前從有獎徵答獲得石榴國小團服的日本觀眾與小朋友合影。（蔡正龍提供）

石榴國小日前啟程到日本參加飯田國際偶戲節，目前仍在日本表演中。（蔡正龍提供）

雲林縣府展布袋戲藝文教育扎根計畫多年，其中斗六市石榴國小持續學習12年不輟，日前啟程到日本參加飯田國際偶戲節，第一場在飯田圖書館的演出就爆棚，還有一名觀眾特地穿著4年前的石榴國小團服打氣，令師生們感動極了。

石榴國小全校最大社團是布袋戲社，由三年級至六年級學生20多人組成，出賽時操偶8人、後場10多人，積極參與者才能留下，每年公益演出2至3次，今年四月參加111學年度全國創意戲劇布袋戲組比賽勇奪特優。

該校布袋戲團4年前（2019年）受日本飯田國際偶戲節之邀首次跨海演出，3年來受疫情衝擊中斷，今年再度受邀，4日在飯田市圖書館作第一場表演，館方排好的80個位子爆滿，只好讓沒位子的觀眾席地而坐，坐不下的就站著，演員與觀眾都很投入。

該校這次帶到日本演出的戲碼也是參加111學年度全國創意戲劇布袋戲組比賽勇奪特優的劇碼《李哪吒鬧東海》。

前石榴國小校長蔡正龍表示，觀眾席中有一位男士穿著該校4年前到飯田市演出時的團服，令師生們很訝異，原來他是在4年前的有獎徵答時獲得一件禮物，就是身上穿的團服，他說期待石榴國小再度演出已經4年了！這位觀眾等到石榴國小演完與團員們合影，了卻心願。

布袋戲指導老師張志成表示，看到日本觀眾熱情的回應為小朋友加油打氣，心裡實在非常感動，他也希望藉由布袋戲展演讓雲林的文化被更多國際友人認識，作一場文化藝術國民外交。

雲林縣府表示，雲林縣國小、國中、高中職有35％學校參與過布袋戲藝文扎根計畫，估計至少1萬名學生學過布袋戲，每年縣賽競爭激烈，脫穎而出者才能代表雲林縣出戰全國賽，石榴國小去年就以講述當地媽祖故事的《斑鳩媽》獲得全國創意戲劇賽特優。

石榴國小邀請明星園布袋戲團主演指導，太日樂集的專業樂師近年加入指導後場，使演出更完整精采，學生們熱愛演布袋戲，家長也很支持。