身為唯一闖進成都世大運桌球男單準決賽的非地主大陸選手，中華隊楊嘉安5日出戰大陸選手周愷，最後以8比11、3比11、9比11、7比11無奈吞下敗仗，由於桌球項目不比銅牌戰，楊嘉安仍替中華隊進帳一面銅牌，也讓中華桌球隊在本屆世大運共進帳1銀2銅作收。