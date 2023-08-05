成都世大運》楊嘉安桌球男單準決賽落敗 仍進帳一面銅牌 11:202023/08/05 中時 黃及人 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 楊嘉安(左)在男單準決賽落敗。(大專體總提供) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 身為唯一闖進成都世大運桌球男單準決賽的非地主大陸選手，中華隊楊嘉安5日出戰大陸選手周愷，最後以8比11、3比11、9比11、7比11無奈吞下敗仗，由於桌球項目不比銅牌戰，楊嘉安仍替中華隊進帳一面銅牌，也讓中華桌球隊在本屆世大運共進帳1銀2銅作收。 成都世大運》楊嘉安闖進桌球男單準決賽 至少銅牌在手 成都世大運》鍾俊傑不敵土耳其選手 無緣奪金獲得銀牌 成都世大運》不敵大陸選手 跆拳道馬婷霞獲得銅牌 #成都世大運 #楊嘉安 #男單 #銅牌 #桌球 也許您會感興趣 推薦閱讀 成都世大運》中華田徑獎牌開張 跳高傅兆玄、蔡維智包辦銀銅牌 20:562023/08/03 體育 成都世大運》跟昨天一樣手麻腳麻 彭名揚一舉破全國 21:572023/08/04 體育 成都世大運》許育修攜手吳芳嫺闖進網球混雙4強 至少銅牌在握 16:592023/08/04 體育 成都世大運》跆拳道蘇柏亞不敵伊朗好手 衛冕夢碎 18:402023/08/03 體育 成都世大運》被女版歐尼爾肆虐 女籃不敵大陸5日爭銅牌 22:212023/08/03 體育 成都世大運》網球3組晉4強 至少保底銅牌 16:342023/08/03 體育 成都世大運》跆拳道女將邱少萱四強賽落敗 中華隊再添1銅 14:522023/08/02 體育 成都世大運》羽球擊敗大陸主場奪金 李佳馨1句話吐聲 03:402023/08/03 體育 成都世大運》王冠閎預賽分組第1晉級 王星皓今晚決賽爭牌 14:302023/08/03 體育 成都世大運》高錦瑋16分！男籃3分飲恨波蘭 爭第11創隊史最佳 17:202023/08/03 體育 成都世大運》羽球混團中華與大陸爭金 首點混雙讓出 18:432023/08/02 體育 成都世大運》「左手重炮」直落二勝出 羽球混團金牌戰中華1比1追平 19:312023/08/02 體育 成都世大運》李智凱肌肉不適 退出今個人全能決賽 17:032023/08/04 體育 福原愛巴黎奧運講解工作恐沒了 知情人曝：現在她不受歡迎 10:302023/08/05 娛樂 成都世大運》200混王星皓分組第1 3台將搶進準決賽 15:482023/08/02 體育 體育熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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