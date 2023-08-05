高雄1名女子和已婚的謝姓男網友相約小酌，凌晨酒醉搭計程車返家時，竟被帶到汽車旅館性侵，女子一早醒來報警提告。謝男強調是兩情相悅，一、二審判他3年6月、可上訴。民事部分，高雄地院判女子求償40萬元合理，扣除犯罪被害人補償金，謝男須賠償女子10萬元。

2020年9月謝男透過LINE群組「我是高雄人」公開活動與該名女子結識，事後2人私約在酒吧見面，凌晨時還到另家餐酒館續攤。散場時，謝男故作好意、叫搭計程車送女子返家，沒想到途中竟要求司機改去汽車旅館，趁著女子酒醉意識不清性侵得逞。

隔天一早，女子被手機鬧鐘叫醒，發現自己光溜溜躺在床上，謝男坐在旁邊問她「還好嗎？」嚇得立刻報警，到醫院驗傷提告。

謝男強調，他在車上問女子「要不要先找個地方休息一下」，女子點頭後才去汽車旅館。女子一進房就主動躺床，2人熱吻一陣後，他問女子「要不要」，女子點頭後便接著發生關係。

女子表示，當天喝太多混酒，搭車時意識已不清，對於去汽車旅館的後續已無印象，只依稀記得謝男問她「舒服嗎？」醒後氣得前往醫院驗傷提告。

一審法官查出，謝男事後曾傳LINE向女子道歉，認定謝男性侵女子，依妨害性自主罪判3年6月。謝男不服上訴，高雄高分院認為，女子事後多次質問謝男「有沒有做安全措施」，可佐證女子當時意識確實不清，並未同意謝男發生關係。考量雙方20萬元和解不成，謝男也無悔意，最後仍維持原判，可上訴。

民事部分，庭審理時，女子要求謝男賠償40萬元，但謝男求饒，強調自己公司邀人惡意捲款落跑，只能找朋友借錢，希望金額酌減。法官審酌女子遇害後身心狀況都出現，認定請求40萬元合理，扣除犯罪被害人補償審議委員會領到補償金30萬元，判謝男應賠償10萬元，可上訴。

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