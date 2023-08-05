藝人夏克立跟黃嘉千16年婚姻生變，離婚官司風波越演越烈，黃嘉千友人日前指控夏克立明明有錢，在溫哥華名下有3棟房產，卻還裝窮謊稱跟流浪漢睡橋下，夏克立則駁斥：「這些房子都是銀行的，不是我的」，再度發聲回應：「希望『朋友們』不要再撒謊了。實在是太累了」。

對於遭黃嘉千友人指控有3棟房產，夏克立強調其實有4間房，分別是位於魁北克及溫哥華的房子，還有一間出租的小房子，以及前年被黃嘉千逼迫買下價值200萬加幣（約新台幣4744萬元）的新房，接著透露由於帳戶被凍結，加上一段時間沒工作，只能向銀行借款還房貸，並強調「這些房子都是銀行的，不是我的」，接著透露原本想賣房換錢，但得先拿到黃嘉千的簽名，未料遭到拒絕，導致空有房產沒有現金。

根據《三立新聞網》報導，夏克立指出想表明清白，卻遭到黃嘉千的律師和朋友攻擊，直言行為實在過於失控，真心希望這件事就此在媒體上消失，未來會努力找工作和賺錢，以便負擔起去台灣的費用，接著強調：「新聞自由很重要。我只是希望『朋友們』不要再撒謊了。實在是太累了」，此外，他更透露因為打離婚官司，導致身體狀況亮起紅燈，希望一切能趕快和平落幕。

先前加拿大官司結果出爐，黃嘉千指控夏克立的罪名不成立，她日前透過律師表示事實遭到扭曲，並會在8月會開庭時控訴夏克立精神暴力，對此，夏克立堅稱自己的清白，並強調會回台灣開庭時會公開證據。