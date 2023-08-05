44歲陳姓街友前年8月因價值5元的「水龍頭開關」，在新北市蘆洲長安公園持廚刀刺死66歲葉姓街友，新北地方法院依殺人罪判刑15年，褫奪公權8年。民事法庭日前再判決陳男應賠償死者妻子及2名女子共402萬4201元，可上訴。

判決書指出，陳男與葉男常在蘆洲區長安公園內活動，多次因細故發生口角，陳男因不滿葉男的態度積怨已久，2021年8月16日兩人再度在公園內相遇，因「水龍頭開關」再度發生爭吵，警方獲報趕至現場。

陳男無視警員到場，持長度約20公分的廚刀朝葉男胸口猛刺9刀，葉男送醫後宣告不治。新北地院去年依殺人罪判刑15年，褫奪公權8年，可上訴。

葉男妻子及一對兒女附帶提告請求侵權行為損害賠償，民事法庭今年7月判決陳男應賠償3人各120萬元神撫慰金，另外，葉男死亡前醫療費及治辦喪葬費用分別為1萬3031元、41萬1170元，共42萬4201元，合計共402萬4201元，仍可上訴。